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Крупные астероиды, включая "убийцу городов", пролетят мимо Земли 24 октября

2:55
Наука

Завтра, 24 октября, четыре крупных астероида, включая "убийцу городов" размером с небоскрёб, пролетят мимо Земли всего за 12 часов. Эти космические камни, размер которых варьируется от 30 до 177 метров, достигнут своих минимальных расстояний от нашей планеты в течение дня. Хотя они классифицируются как "потенциально опасные", реальной угрозы для жизни на Земле не существует.

Крупные астероиды, включая "убийцу городов", пролетят мимо Земли 24 октября
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DART_collision-2.jpg by NASA/Johns Hopkins APL

Первым приблизится астероид 2015 HM1, самый маленький из четырёх, шириной около 30 метров. Он пройдёт на расстоянии 5,5 миллиона километров от Земли в 4:36 по всемирному координированному времени (UTC). Следующим будет 2024 TP17, шириной 52 метра, который приблизится на 4,7 миллиона километров к 8:20 UTC.

Самыми крупными астероидами будут 2002 NV16 и 2024 TR6. Первый, шириной 177 метров, достигнет минимального расстояния 4,5 миллиона километров в 15:47 UTC, а второй, размером 46 метров, последует за ним всего через четыре минуты, пройдя в 5,6 миллиона километров от нас.

Два астероида, 2024 TR6 и 2024 TP17, были открыты недавно: первый обнаружили 7 октября, второй — 12 октября. Астрономы ежегодно находят около 2000 околоземных объектов, часто когда они приближаются к Земле.

Хотя астероиды и относятся к потенциально опасным, так как их орбиты проходят на расстоянии менее 48 миллионов километров от Земли, вероятность столкновения крайне мала. Однако, если бы 2002 NV16, самый большой из группы, столкнулся с нашей планетой, он мог бы уничтожить крупный город и вызвать серьёзные последствия по всему миру.

Космические камни не будут видны с Земли, но учёные могут попытаться получить радарные изображения, чтобы изучить недавно обнаруженные объекты. Некоторые астероиды из этой группы вернутся к Земле в ближайшие десятилетия, совершив более близкие пролётные траектории: например, 2024 TR6 подойдёт на 1,9 миллиона километров 5 августа 2039 года, а 2024 TP17 — на 2,1 миллиона километров 25 октября 2040 года.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. 

Небоскрёб — очень высокое (или очень длинное, см. Горизонтальный небоскрёб) многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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