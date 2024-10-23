Крупные астероиды, включая "убийцу городов", пролетят мимо Земли 24 октября

Завтра, 24 октября, четыре крупных астероида, включая "убийцу городов" размером с небоскрёб, пролетят мимо Земли всего за 12 часов. Эти космические камни, размер которых варьируется от 30 до 177 метров, достигнут своих минимальных расстояний от нашей планеты в течение дня. Хотя они классифицируются как "потенциально опасные", реальной угрозы для жизни на Земле не существует.
Первым приблизится астероид 2015 HM1, самый маленький из четырёх, шириной около 30 метров. Он пройдёт на расстоянии 5,5 миллиона километров от Земли в 4:36 по всемирному координированному времени (UTC). Следующим будет 2024 TP17, шириной 52 метра, который приблизится на 4,7 миллиона километров к 8:20 UTC.
Самыми крупными астероидами будут 2002 NV16 и 2024 TR6. Первый, шириной 177 метров, достигнет минимального расстояния 4,5 миллиона километров в 15:47 UTC, а второй, размером 46 метров, последует за ним всего через четыре минуты, пройдя в 5,6 миллиона километров от нас.
Два астероида, 2024 TR6 и 2024 TP17, были открыты недавно: первый обнаружили 7 октября, второй — 12 октября. Астрономы ежегодно находят около 2000 околоземных объектов, часто когда они приближаются к Земле.
Хотя астероиды и относятся к потенциально опасным, так как их орбиты проходят на расстоянии менее 48 миллионов километров от Земли, вероятность столкновения крайне мала. Однако, если бы 2002 NV16, самый большой из группы, столкнулся с нашей планетой, он мог бы уничтожить крупный город и вызвать серьёзные последствия по всему миру.
Космические камни не будут видны с Земли, но учёные могут попытаться получить радарные изображения, чтобы изучить недавно обнаруженные объекты. Некоторые астероиды из этой группы вернутся к Земле в ближайшие десятилетия, совершив более близкие пролётные траектории: например, 2024 TR6 подойдёт на 1,9 миллиона километров 5 августа 2039 года, а 2024 TP17 — на 2,1 миллиона километров 25 октября 2040 года.
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