Учёные научились превращать астероиды в еду — инновация для дальних полётов

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты по питанию для космических экспедиций предложили оригинальное решение для обеспечения питанием космонавтов на дальних миссиях — переработка органических соединений, содержащихся в астероидах, в съедобную биомассу. Исследование, опубликованное в International Journal of Astrobiology, предлагает альтернативу традиционным методам питания, которые требуют доставки продуктов с Земли.

Фото: NASA is licensed under public domain

Для полета на Марс, например, для шести человек потребуется около 12 тонн пищи, что делает текущие решения слишком громоздкими и затратными.

Западный университет предложил перерабатывать материалы с астероидов, таких как углеродсодержащий астероид Бенну, используя пиролитическую реакцию для разложения органических соединений.

Далее продукты этой реакции будут скармливаться бактериям, способным перерабатывать пластик, и затем сами бактерии будут превращаться в съедобную биомассу, по консистенции напоминающую йогурт.

Моделирование показало, что астероид Бенну может обеспечить питанием одного человека на срок от 600 до 17 000 лет, что делает этот подход перспективным для длительных космических путешествий.

В следующем этапе ученые планируют провести испытания на животных моделях для оценки безопасности полученного продукта, а затем, при успешных результатах, перейти к тестированию на людях.