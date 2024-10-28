Учёные открыли новые бактериальные токсины для борьбы с микробами

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Израильские учёные из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую группу бактериальных токсинов, способных эффективно уничтожать вредные бактерии и грибки, не повреждая другие организмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID

Эти вещества, закодированные в геномах некоторых бактерий, используются микроорганизмами как средство борьбы с конкурентами. В ходе исследования команда учёных проанализировала более 105 тыс. микробных геномов и выделила девять новых токсинов.

Кроме того, были идентифицированы пять генов антитоксинов, которые защищают бактерии от самоуничтожения. Эти токсины показали высокую активность против патогенных грибков, но при этом не наносили ущерба макрофагам и беспозвоночным организмам.

Эксперименты продемонстрировали, что токсины воздействуют на ключевые клеточные процессы, такие как мембрана клетки, ДНК и процесс деления клеток.

Структурный анализ двух комплексов белков иммунитета к токсинам подтвердил способность некоторых веществ разрушать ДНК в целевых клетках. Исследователи считают, что эти открытия помогут в разработке новых методов борьбы с патогенами, устойчивыми к антибиотикам.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

