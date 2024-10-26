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Ученые узнали причину коллапса первых мегапоселений человека

1:38
Наука

Американские ученые из Университета Теннесси раскрыли причину коллапса первых крупных поселений человечества, таких как Чатал-Хююк. Как сообщает Journal of the Royal Society Interface (RSIF), люди покидали свои древние поселения из-за вспышек болезней, передававшихся от животных человеку. Ч

Ученые узнали причину коллапса первых мегапоселений человека
Фото: Arkeonews by Министерство культуры Перу, PDM

атал-Хююк, одно из старейших земледельческих поселений в мире, находившееся на территории современной Турции, достигло своего пика более 9000 лет назад. Однако к 6000 году до н. э. оно было заброшено, а сельские сообщества региона рассеялись.

Исследование ДНК, проведенное на человеческих останках из Чатал-Хююка, показало, что его жители страдали от туберкулеза, сальмонеллеза и других инфекционных заболеваний, передаваемых от домашних животных. Жители поселения вели плотную жизнь, дома стояли настолько близко друг к другу, что люди попадали внутрь через люк на крыше, что способствовало распространению болезней.

Согласно моделированию, плотные поселения со временем стали более уязвимы к эпидемиям, что перевешивало преимущества совместного проживания. В то время как такие крупные поселения вымерли, около 4000 года до н. э. в трипольской культуре возникли новые города с более продуманной планировкой.

Дома в этих поселениях были равномерно распределены по кругу, что уменьшало риск эпидемий, а зараженные дома можно было сжечь, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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