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Новые исследования проливают свет на загадочные особенности безвоздушных миров

1:59
Наука

В период с 2011 по 2018 годы миссия NASA Dawn изучала Цереру и Весту, крупнейшие объекты в Главном поясе астероидов, с целью выяснить, как формировалась Солнечная система. Эти тела выбрали для исследования, потому что Церера содержит много льда, а Веста состоит в основном из камня.

Новые исследования проливают свет на загадочные особенности безвоздушных миров
Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, CC BY 4.0

В ходе миссии были обнаружены интересные геологические особенности на их поверхностях, такие как изогнутые овраги и потоки, похожие на те, что наблюдаются на других безвоздушных телах, например, на спутнике Юпитера Европе.

Недавнее исследование, проведённое Майклом Дж. Постоном из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) совместно с учёными NASA JPL, описало, как удары метеоритов могут временно создавать жидкие рассолы на поверхности безвоздушных тел, что приводит к формированию таких оврагов и веерообразных отложений обломков на стенках кратеров. Эти выводы опубликованы в The Planetary Science Journal.

Для изучения этого феномена команда смоделировала процессы, происходящие после ударов метеоритов по ледяным телам. Они выяснили, что чистая вода слишком быстро замерзает в вакууме, но смеси соли и воды (рассолы) могут оставаться жидкими в течение не менее часа, что достаточно для создания характерных эрозионных форм на поверхностях таких тел как Церера, Веста и даже Европа.

Эти результаты помогают объяснить похожие геологические структуры на других небесных телах, таких как гладкие равнины Европы и особенности кратеров на Марсе.

Они также подчеркивают важность дальнейших исследований, направленных на изучение наличия воды в подповерхностных слоях других небесных тел, что имеет большое значение для будущих миссий, таких как NASA Europa Clipper.

Уточнения

Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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