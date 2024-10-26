Новые исследования проливают свет на загадочные особенности безвоздушных миров

В период с 2011 по 2018 годы миссия NASA Dawn изучала Цереру и Весту, крупнейшие объекты в Главном поясе астероидов, с целью выяснить, как формировалась Солнечная система. Эти тела выбрали для исследования, потому что Церера содержит много льда, а Веста состоит в основном из камня.
В ходе миссии были обнаружены интересные геологические особенности на их поверхностях, такие как изогнутые овраги и потоки, похожие на те, что наблюдаются на других безвоздушных телах, например, на спутнике Юпитера Европе.
Недавнее исследование, проведённое Майклом Дж. Постоном из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) совместно с учёными NASA JPL, описало, как удары метеоритов могут временно создавать жидкие рассолы на поверхности безвоздушных тел, что приводит к формированию таких оврагов и веерообразных отложений обломков на стенках кратеров. Эти выводы опубликованы в The Planetary Science Journal.
Для изучения этого феномена команда смоделировала процессы, происходящие после ударов метеоритов по ледяным телам. Они выяснили, что чистая вода слишком быстро замерзает в вакууме, но смеси соли и воды (рассолы) могут оставаться жидкими в течение не менее часа, что достаточно для создания характерных эрозионных форм на поверхностях таких тел как Церера, Веста и даже Европа.
Эти результаты помогают объяснить похожие геологические структуры на других небесных телах, таких как гладкие равнины Европы и особенности кратеров на Марсе.
Они также подчеркивают важность дальнейших исследований, направленных на изучение наличия воды в подповерхностных слоях других небесных тел, что имеет большое значение для будущих миссий, таких как NASA Europa Clipper.
Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.