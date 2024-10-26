Американские учёные нашли способ сделать раковые клетки беззащитными

Американские исследователи из Института Ван Андела сделали важное открытие в борьбе с раковыми клетками, изучив их зависимость от жиров.
Как сообщает журнал Cell Chemical Biology, ученые выявили, что раковые клетки используют жиры организма как источник энергии для своего роста и размножения. Этот процесс стал основой для новых подходов к противораковой терапии.
Исследователи сосредоточили внимание на ферроптозе — особом типе клеточной гибели, которая происходит при повреждении жировых молекул. Ферроптоз привлек внимание онкологов, поскольку раковые клетки могут быть уязвимы к этому механизму, если ограничить их доступ к жирам.
Лабораторные исследования показали, что без жирового питания раковые клетки становятся более восприимчивыми к ферроптозу и лекарствам, стимулирующим этот процесс.
Несмотря на способность опухолевых клеток сопротивляться многим защитным механизмам организма, их зависимость от энергии оставляет слабое место.
Сейчас ученые продолжают изучать влияние различных диет и намерены протестировать подходы на других типах рака, чтобы определить, насколько ограничение жирового питания может быть эффективно.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.