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Американские учёные нашли способ сделать раковые клетки беззащитными

1:17
Наука

Американские исследователи из Института Ван Андела сделали важное открытие в борьбе с раковыми клетками, изучив их зависимость от жиров.

Американские учёные нашли способ сделать раковые клетки беззащитными
Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, PDM

Как сообщает журнал Cell Chemical Biology, ученые выявили, что раковые клетки используют жиры организма как источник энергии для своего роста и размножения. Этот процесс стал основой для новых подходов к противораковой терапии.

Исследователи сосредоточили внимание на ферроптозе — особом типе клеточной гибели, которая происходит при повреждении жировых молекул. Ферроптоз привлек внимание онкологов, поскольку раковые клетки могут быть уязвимы к этому механизму, если ограничить их доступ к жирам.

Лабораторные исследования показали, что без жирового питания раковые клетки становятся более восприимчивыми к ферроптозу и лекарствам, стимулирующим этот процесс.

Несмотря на способность опухолевых клеток сопротивляться многим защитным механизмам организма, их зависимость от энергии оставляет слабое место.

Сейчас ученые продолжают изучать влияние различных диет и намерены протестировать подходы на других типах рака, чтобы определить, насколько ограничение жирового питания может быть эффективно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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