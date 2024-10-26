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Потепление в Арктике калечит лапы белым медведям

1:45
Наука

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружили, что изменение климата в Арктике оказывает негативное воздействие на белых медведей, травмируя их лапы. Исследование, опубликованное в журнале Ecology, показало, что лапы медведей покрываются ледяными наростами, которые приводят к глубоким порезам и язвам.

Потепление в Арктике калечит лапы белым медведям
Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, CC BY-SA 3.0

Это явление наблюдалось у двух популяций белых медведей, обитающих выше 70° северной широты на территории Канады и Гренландии.

В ходе экспедиций, проводимых с 2012 по 2022 год, ученые изучили популяцию бассейна Кейн, где у 31 из 61 медведя были обнаружены травмы, вызванные обледенением. Во второй группе, состоящей из медведей Восточной Гренландии, повреждения были зафиксированы у 15 из 124 животных.

Исследователи предполагают три возможные причины формирования ледяных наростов на лапах медведей, и все они связаны с изменением климата. Во-первых, увеличение числа дождей создает мокрый снег, который прилипает к лапам медведей и замерзает при похолодании.

Во-вторых, теплые периоды вызывают таяние снега, который затем замерзает, создавая твердую ледяную корку, ранящую медведей при движении. Наконец, потепление приводит к истончению морского льда, что позволяет воде просачиваться в снег, создавая условия для обледенения лап.

Эти результаты подчеркивают, что изменение климата оказывает серьезное воздействие на здоровье и выживание белых медведей, делая их уязвимыми к травмам.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus - дословно — "медведь морской"), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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