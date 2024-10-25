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Названы болезни, которые в разы повышают риск внезапной сердечной смерти

1:49
Наука

Исследование, опубликованное в журнале Heart, показало, что риск внезапной сердечной смерти в четыре раза выше у людей с шизофренией. Психические расстройства, такие как депрессия и биполярное расстройство, также значительно увеличивают риск. В исследовании были проанализированы данные о 45,7 тысячах жителей Дании в возрасте от 18 до 90 лет, умерших в 2010 году.

Названы болезни, которые в разы повышают риск внезапной сердечной смерти
Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

Результаты показали, что случаи внезапной сердечной смерти среди людей с психическими расстройствами встречаются в 6,5 раз чаще, чем среди населения в целом. У лиц с депрессией риск увеличивается в два раза, у людей с биполярным расстройством — в три раза, а у пациентов с шизофренией — в 4,5 раза.

Однако в более старшем возрасте разрыв сокращается: у пожилых людей с психическими расстройствами риск сердечного приступа был почти таким же, как у их здоровых сверстников.

Кроме того, ученые подсчитали, что люди с психическими заболеваниями, начиная с 18 лет, живут в среднем на 10 лет меньше — 68 лет против 78 лет у здоровых людей того же возраста. Хотя пока невозможно точно установить причины этой связи, ученые уверены, что раннее распознавание симптомов и своевременное реагирование могут существенно увеличить выживаемость.

Примерно в половине случаев внезапной сердечной смерти наблюдаются предшествующие симптомы.

"Если вовремя заметить эти симптомы и реагировать на них, это может увеличить шансы на выживание в пять раз", — подчеркнули авторы исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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