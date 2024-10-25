Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование ученых из King's College London привело к сенсационным выводам: древние вирусные элементы, встроенные в ДНК человека, могут играть значительную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз (РС) и боковой амиотрофический склероз (БАС).

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Эти вирусы, называемые эндогенными ретровирусами человека (HERV), остались в геноме от древних инфекций, но их активность, как выяснилось, продолжается и в наше время.

Как сообщает портал Science Direct, исследователи применили новейшие геномные технологии, чтобы выявить вирусные последовательности, которые могут способствовать развитию РС и БАС. Эти заболевания поражают центральную нервную систему и приводят к прогрессирующей дегенерации нейронов.

Например, РС часто встречается у молодых людей, и в Великобритании зарегистрировано более 150 000 случаев. БАС встречается реже, но отличается крайне тяжелым прогнозом.

Исследование выявило вирусные сигнатуры на хромосомах 12q14 и 1p36, которые связаны с риском развития РС и БАС. Однако для других нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, пока надежных вирусных маркеров найдено не было.

Доктор Родриго Дуарте, один из авторов исследования, отметил, что эти результаты показывают, что вирусные последовательности в нашей ДНК могут активно влиять на здоровье, а не быть лишь эволюционными "останками". Это открытие открывает новые возможности для разработки лечения, направленного на подавление активности вирусных элементов и уменьшение риска нейродегенеративных заболеваний.

Учитывая рост числа таких заболеваний по всему миру, результаты исследования дают ученым важную основу для разработки новых методов терапии и улучшения жизни пациентов.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

