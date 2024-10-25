Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов

Новое исследование ученых из King's College London привело к сенсационным выводам: древние вирусные элементы, встроенные в ДНК человека, могут играть значительную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз (РС) и боковой амиотрофический склероз (БАС).
Эти вирусы, называемые эндогенными ретровирусами человека (HERV), остались в геноме от древних инфекций, но их активность, как выяснилось, продолжается и в наше время.
Как сообщает портал Science Direct, исследователи применили новейшие геномные технологии, чтобы выявить вирусные последовательности, которые могут способствовать развитию РС и БАС. Эти заболевания поражают центральную нервную систему и приводят к прогрессирующей дегенерации нейронов.
Например, РС часто встречается у молодых людей, и в Великобритании зарегистрировано более 150 000 случаев. БАС встречается реже, но отличается крайне тяжелым прогнозом.
Исследование выявило вирусные сигнатуры на хромосомах 12q14 и 1p36, которые связаны с риском развития РС и БАС. Однако для других нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, пока надежных вирусных маркеров найдено не было.
Доктор Родриго Дуарте, один из авторов исследования, отметил, что эти результаты показывают, что вирусные последовательности в нашей ДНК могут активно влиять на здоровье, а не быть лишь эволюционными "останками". Это открытие открывает новые возможности для разработки лечения, направленного на подавление активности вирусных элементов и уменьшение риска нейродегенеративных заболеваний.
Учитывая рост числа таких заболеваний по всему миру, результаты исследования дают ученым важную основу для разработки новых методов терапии и улучшения жизни пациентов.
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.