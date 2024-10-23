Российские вирусологи создали вакцину от оспы обезьян

Оспа обезьян — редкое, но очень заразное заболевание, опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Вакцина от оспы натуральной, сделанная в 1980 году, по-видимому, еще эффективна, так как пожилые люди не болеют. Однако Всемирная организация здравоохранения называет ситуацию чрезвычайной, и эффективное средство от заражения может потребоваться очень скоро.

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Эксперты сообщили, что Российские ученые разработали вакцину от оспы обезьян. Препарат генно-инженерный и вызывает меньше побочных эффектов, чем вакцины на основе живых вирусов. Лихорадка Западного Нила также несет большую угрозу. Она распространяется через укусы комаров и клещей. Вакцины от нее в настоящее время не существует.

Отмечается, что в Армении зарегистрировано 132 случая лихорадки Западного Нила. Смертельных случаев четыре, проинформировал врач-эпидемиолог Нерсес Григорян.

Так, новый штамм COVID-19 "Флирт" также очень заразен, но менее опасен, чем "Омикрон".