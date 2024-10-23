Поселение бронзового века было обнаружено в Северном Вьетнаме на археологическом объекте Вуон Чуой, комплексе, состоящем из объектов бронзового века, сообщает VietnamNet Global.
"Похоже, что древние люди использовали как естественную возвышенность, так и низменность, чтобы создать поселение внутри, окружённое защитным рвом", — объяснил Нгуен Нгок Куи (Nguyen Ngoc Quy) из Института археологии.
В качестве строительного материала использовалась жёлто-коричневая глина. Захоронения были обнаружены на внешних склонах поселения на западной стороне кургана Вуон Чуой (Vuon Chuoi).
"Масштабы строительства на этом месте также указывают на хорошо организованное общество с высоким уровнем разделения труда", — заключил эксперт.
Вьетна́м (вьет. Việt Nam), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.
Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.