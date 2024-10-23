Предки вьетнамцев возводили городища ещё в бронзовом веке

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Поселение бронзового века было обнаружено в Северном Вьетнаме на археологическом объекте Вуон Чуой, комплексе, состоящем из объектов бронзового века, сообщает VietnamNet Global.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terraces_in_Che_Cu_Nha_commune,_Mu_Cang_Chai_(Unsplash).jpg by Doan Tuan

"Похоже, что древние люди использовали как естественную возвышенность, так и низменность, чтобы создать поселение внутри, окружённое защитным рвом", — объяснил Нгуен Нгок Куи (Nguyen Ngoc Quy) из Института археологии.

В качестве строительного материала использовалась жёлто-коричневая глина. Захоронения были обнаружены на внешних склонах поселения на западной стороне кургана Вуон Чуой (Vuon Chuoi).

"Масштабы строительства на этом месте также указывают на хорошо организованное общество с высоким уровнем разделения труда", — заключил эксперт.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.



Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

