Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали о создании национальных туристических маршрутов
Гастроэнтеролог назвала самый полезный орех, сохраняющий мозг здоровым, а кости — прочными
Почему детям лучше не делать маникюр с гель-лаком: советы эксперта
Ростех допускает прекращение экспорта высокотехнологичной продукции
Максим Фадеев ответил на обвинения певицы Глюкозы: я подожду публичных извинений
Инфляция и маркетплейсы: эксперт назвал 4 причины не хранить деньги под подушкой
Эрнст и Шипенко начали снимать вторую часть провалившегося в прокате фильма о космосе
Российские вирусологи создали вакцину от оспы обезьян
Почему важно вовремя заменить аккумулятор: что может произойти, если этого не сделать

Предки вьетнамцев возводили городища ещё в бронзовом веке

0:51
Наука

Поселение бронзового века было обнаружено в Северном Вьетнаме на археологическом объекте Вуон Чуой, комплексе, состоящем из объектов бронзового века, сообщает VietnamNet Global.

Предки вьетнамцев возводили городища ещё в бронзовом веке
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terraces_in_Che_Cu_Nha_commune,_Mu_Cang_Chai_(Unsplash).jpg by Doan Tuan

"Похоже, что древние люди использовали как естественную возвышенность, так и низменность, чтобы создать поселение внутри, окружённое защитным рвом", — объяснил Нгуен Нгок Куи (Nguyen Ngoc Quy) из Института археологии.

В качестве строительного материала использовалась жёлто-коричневая глина. Захоронения были обнаружены на внешних склонах поселения на западной стороне кургана Вуон Чуой (Vuon Chuoi).

"Масштабы строительства на этом месте также указывают на хорошо организованное общество с высоким уровнем разделения труда", — заключил эксперт.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
Садоводство, цветоводство
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Война и мир. Три актуальные глобальные партии войны на Украине и сольная партия России Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Последние материалы
Предки вьетнамцев возводили городища ещё в бронзовом веке
Продюсер высказался об очередном задержании рэпера Гуфа: скудный шоу-бизнес
Российские авиакомпании могут снова запустить полёты в Малайзию
Инновационная разработка волгоградских учёных: революция в автомобильных подвесках
Заворотнюк покинула Россию
Ряд российских регионов отказался отменять апартаменты вслед за Москвой
3 ключевых правила при выборе лотка для вашего кота
Актёр Кирилл Емельянов накопил долг по алиментам
Стало известно, как изменятся налоговые вычеты на детей в 2025 году
Совет психолога молодёжи: не читайте блогеров-миллионников — здоровее будете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.