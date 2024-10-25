В реке Меконг нашли огромную рыбу-призрака, которую почти 20 лет считали вымершей

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Камбоджийские биологи из Университета Свайриенга совершили сенсационное открытие в реке Меконг — они обнаружили гигантского лососевого карпа, который считался вымершим почти два десятилетия назад. Последний раз этот редкий вид наблюдали в 2005 году, и с тех пор его считали исчезнувшим.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей_Лапшин, CC0

Исследование, опубликованное в научном журнале Biological Conservation, сообщает, что команда учёных зафиксировала три подтверждённых случая появления этой рыбы в период с 2020 по 2023 год.

Ученые провели анализ данных, собранных от местных рыболовецких общин, что помогло подтвердить факт существования гигантского лососевого карпа. Это открытие вселяет надежду на сохранение вида, и исследователи уже планируют сотрудничать с рыбаками в Таиланде и Лаосе, чтобы выяснить, обитают ли эти рыбы на других участках реки Меконг.

Гигантский лососевый карп — эндемичный вид, который встречается только в среднем течении реки Меконг на территории Камбоджи, Лаоса и Таиланда. Из-за чрезмерного вылова рыбы и ухудшения природных условий их численность резко сократилась, и сейчас этот вид находится под угрозой полного исчезновения.

Взрослые особи могут достигать длины до 130 см и веса до 30 кг, за что их называют "рыбой-призраком" или "призраком Меконга".

Уточнения

Карпы (лат. Cyprinus) — род рыб семейства карповых.

Большинство видов рода обитают на юге Китая и в Юго-Восточной Азии.



Меко́нг (лаос. ແມ່ນ້ຳຂອງ, Мэ Нам Кхонг — «Матерь вод Ганг»; кхмер. មេគុង; вьет. Sông Cửu Long, Кыулонг — «Река девяти драконов») — река в Китае, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Камбодже и Вьетнаме (частично образует границу Лаоса с Мьянмой и Таиландом), самая большая на полуострове Индокитай.

