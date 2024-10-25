Учёные обнаружили затерянный колониальный город, скрытый в лесах Амазонки

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Технология LiDAR продолжает удивлять своей эффективностью в поиске древних сооружений, скрытых под густой растительностью. Археологи всё чаще используют этот метод для выявления древних поселений, недоступных для обычных наземных исследований.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

Недавно Бразильский социально-экологический институт объявил об открытии затерянного колониального города в лесах Амазонки. Это событие было представлено в Музее Амазонки в рамках проекта Amazônia Revelada.

Этот город, датируемый XVIII веком, был португальским поселением, упомянутым на старинных картах, но его точное местоположение долгое время оставалось неизвестным. Эдуардо Невес, руководитель проекта и директор Музея археологии и этнографии Университета Сан-Паулу, подтвердил, что город находился в долине Упано и был заброшен более 250 лет назад. Природа медленно поглощала его, скрывая под слоем леса.

Исследования показали, что это место старше многих известных колониальных поселений в Амазонии. Как отметил профессор Стивен Ростейн, директор по исследованиям в Национальном центре научных исследований, находка заставляет нас пересмотреть традиционное представление о цивилизации и культуре.

Проект Amazônia Revelada сочетает современные технологии с традиционными знаниями местных сообществ, чтобы защитить и сохранить биокультурное наследие Амазонки. Основная цель проекта — выявление археологических памятников с использованием LiDAR и других стратегий.

Одним из недавних открытий стало обнаружение сети древних городов в долине Упано в Эквадоре. Эти поселения, которым более 2500 лет, когда-то служили домом для тысяч фермеров. Данные LIDAR помогли выявить структуру поселений, которые могут соперничать с численностью населения древнего Лондона.

LiDAR оказался незаменимым инструментом в исследовании скрытых чудес Амазонки. Его способность проникать сквозь густую растительность открывает новые горизонты в изучении этой уникальной экосистемы, подтверждая важность технологии для археологических открытий.