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Российские ученые открывают новую эру в разработке лекарств

1:42
Наука

Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) и Института органической химии РАН достигли значительного прорыва в синтезе биологически активных соединений, совершив революцию в области разработки новых лекарственных препаратов. Фокус их внимания — производные пироллизидина, органического соединения, широко представленного в растительных алкалоидах и востребованного в медицине.

Российские ученые открывают новую эру в разработке лекарств
Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, CC BY-SA 4.0

До сих пор, синтез этих соединений представлял собой сложную задачу. Однако, российские ученые преодолели этот барьер, применив инновационный подход — так называемые домино-реакции. Этот процесс предполагает последовательное запускание химических реакций, позволяя создавать сложные молекулы с повышенной эффективностью. Разработанный трехступенчатый метод уже продемонстрировал свою эффективность в лабораторных испытаниях.

Исследовательский коллектив успешно создал аналоги известных лекарств, включая препараты для лечения респираторных заболеваний и средства, помогающие предотвратить тошноту и рвоту после операций. Эти результаты, по мнению авторов, могут существенно ускорить разработку новых российских медикаментов, что особенно важно в контексте проекта по созданию собственной научной базы для разработки отечественных медицинских препаратов в Российской академии наук.

Достижения российских ученых открывают новые горизонты в разработке лекарств. Это не только повышает конкурентоспособность российской науки, но и обеспечивает перспективы улучшения здравоохранения в стране и за ее пределами.

Уточнения

Алкало́иды - группа азотсодержащих органических соединений природного происхождения, преимущественно гетероциклических, большинство из которых обладает свойствами слабого основания.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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