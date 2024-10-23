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Вулкан Кикай: уральские учёные устанавливают новую временную опору для мировой истории

2:46
Наука

Уральским исследователям удалось определить точную дату самого мощного вулканического извержения последних 10 000 лет — вулкана Кикай. Анализируя годичные кольца древесины полуископаемых деревьев Ямала, они пришли к выводу, что катастрофическое событие произошло в 5279 году до нашей эры. Эта дата может стать ключевым маркером для синхронизации хронологий различных вулканических извержений, позволяя ученым лучше понять последовательность древних событий.

Вулкан Кикай: уральские учёные устанавливают новую временную опору для мировой истории
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), PDM

Исследователи часто сталкиваются с трудностями при попытках реконструировать прошлое, поскольку не всегда удается определить точную последовательность событий, описанных в разных источниках. Например, причины гибели древних цивилизаций часто остаются загадкой. Основная задача — привязать природные и социальные события к абсолютным датам. Вулканические извержения, имевшие глобальные последствия, могут служить надежными временными маркерами.

Учёные из Уральского федерального университета (УрФУ) и Института экологии растений и животных УрО РАН сосредоточились на трех крупнейших вулканических извержениях последних 10 000 лет: Ильинский (Камчатка, 8 500 лет назад), Мазама (Северная Америка, 7 600 лет назад) и Кикай (Японские острова, 7 300 лет назад). Объем выброшенных веществ первых двух вулканов оценивается в примерно 150 кубических километров, тогда как вулкан Кикай, по оценкам, выбросил 300-450 кубических километров вещества.

Анализируя слои ледников Гренландии и Антарктиды, исследователи обнаружили три высоких пика содержания сульфатов, которые, предположительно, являются следами этих трех извержений. Для подтверждения этой гипотезы были изучены годичные кольца полуископаемой древесины лиственниц с полуострова Ямал. Результаты показали, что вблизи предполагаемой даты извержения вулкана Кикай произошло катастрофическое событие, приведшее к резкому снижению роста деревьев и образованию аномальных годичных колец.

Учёные выявили, что это событие произошло в 5279 году до нашей эры, а суровые условия продолжались еще как минимум пять лет. Если эта датировка точна, это потребует существенной корректировки хронологии ледников Гренландии и Антарктиды, что, в свою очередь, может изменить наше понимание климатических изменений и природной среды, реконструируемых по ледовым колонкам.

Уточнения

Изверже́ние вулка́на - процесс выброса вулканом на земную поверхность, из глубины планеты, раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, изливаясь на поверхность, становится лавой.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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