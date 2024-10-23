Возвращение из прошлого: учёные на шаг ближе к возрождению тасманийского тигра

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Группа учёных из Австралии и США достигла значительного успеха в попытках вернуть к жизни вымершего тасманийского тигра.

Фото: commons.wikimedia.org by GoleGole, CC BY-SA 3.0

Это сумчатое млекопитающее, известное также как тилацин, обитало в лесах Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании и исчезло в 1936 году, когда последний экземпляр умер в зоопарке Хобарта. Сейчас компания Colossal Biosciences из США совместно с исследователями Мельбурнского университета работает над воссозданием этого животного с помощью технологий редактирования ДНК.

Учёные смогли извлечь качественный образец ДНК из прекрасно сохранившегося экземпляра тасманийского тигра, который хранился в музее более века. Это позволило им собрать почти полный геном животного, из которого недостаёт всего около 45 сегментов из примерно 3 миллиардов.

На следующем этапе планируется использовать методы редактирования генов для модификации клеток современных животных, наиболее близких по генетике к тилацину. По предварительным оценкам, процесс может занять от трёх до пяти лет. Созданное в результате животное будет генетически схоже с оригиналом более чем на 99,9%, утверждают учёные.

Однако проект возрождения тилацинов вызвал полемику. Некоторые учёные и защитники природы сомневаются в целесообразности таких усилий, считая, что ресурсы лучше направить на защиту ныне существующих видов, находящихся под угрозой исчезновения. Также существуют опасения относительно возможного влияния этих животных на экосистему, если они будут вновь выпущены в дикую природу.

Тасманийские тигры получили своё название благодаря полосам на спине, хотя не являлись тиграми. Внешне они напоминали волка или собаку с короткой шерстью песочного цвета, острыми ушами, мощными челюстями и длинными хвостами. Будучи хищниками, тилацины охотились на кенгуру, валлаби и других животных, сообщает The Sun.

Уточнения

Су́мчатый волк или тасмани́йский волк, или тилаци́н (лат. Thylacinus cynocephalus) — вымерший вид хищных сумчатых млекопитающих, полностью истреблённый человеком в 1930-х годах.

