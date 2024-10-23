Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израильская авиация нанесла мощные удары в южном пригороде Бейрута
Секрет идеальной картошки раскрыт: вот когда нужно солить воду
Взрывы в Киеве: украинская столица вновь под воздушной тревогой
Украинский кризис не является приоритетом на повестке БРИКС
БРИКС обсуждает создание новой платежной системы: Запад насторожен
Россия поддержит успешную интеграцию Эфиопии в БРИКС
Как выбрать качественную мебель: на что обратить внимание
Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС
БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики

Возвращение из прошлого: учёные на шаг ближе к возрождению тасманийского тигра

2:10
Наука

Группа учёных из Австралии и США достигла значительного успеха в попытках вернуть к жизни вымершего тасманийского тигра.

Возвращение из прошлого: учёные на шаг ближе к возрождению тасманийского тигра
Фото: commons.wikimedia.org by GoleGole, CC BY-SA 3.0

Это сумчатое млекопитающее, известное также как тилацин, обитало в лесах Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании и исчезло в 1936 году, когда последний экземпляр умер в зоопарке Хобарта. Сейчас компания Colossal Biosciences из США совместно с исследователями Мельбурнского университета работает над воссозданием этого животного с помощью технологий редактирования ДНК.

Учёные смогли извлечь качественный образец ДНК из прекрасно сохранившегося экземпляра тасманийского тигра, который хранился в музее более века. Это позволило им собрать почти полный геном животного, из которого недостаёт всего около 45 сегментов из примерно 3 миллиардов.

На следующем этапе планируется использовать методы редактирования генов для модификации клеток современных животных, наиболее близких по генетике к тилацину. По предварительным оценкам, процесс может занять от трёх до пяти лет. Созданное в результате животное будет генетически схоже с оригиналом более чем на 99,9%, утверждают учёные.

Однако проект возрождения тилацинов вызвал полемику. Некоторые учёные и защитники природы сомневаются в целесообразности таких усилий, считая, что ресурсы лучше направить на защиту ныне существующих видов, находящихся под угрозой исчезновения. Также существуют опасения относительно возможного влияния этих животных на экосистему, если они будут вновь выпущены в дикую природу.

Тасманийские тигры получили своё название благодаря полосам на спине, хотя не являлись тиграми. Внешне они напоминали волка или собаку с короткой шерстью песочного цвета, острыми ушами, мощными челюстями и длинными хвостами. Будучи хищниками, тилацины охотились на кенгуру, валлаби и других животных, сообщает The Sun.

Уточнения

Су́мчатый волк или тасмани́йский волк, или тилаци́н (лат. Thylacinus cynocephalus) — вымерший вид хищных сумчатых млекопитающих, полностью истреблённый человеком в 1930-х годах.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов
Советы
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов Аудио 
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Наука и техника
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Последние материалы
Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС
БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики
Трагедия украинской армии: узурпатор Зеленский ценит территории, но не людей
Сергей Жуков заявил, что быть в семье подкаблучником это неплохо
Постепенное знакомство щенка с кошкой увеличивает шансы на дружбу
Неожиданная альтернатива пицце: вкуснейшие бутерброды
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Как вырастить нектарин из косточки: пошаговое руководство для начинающих
Трех фанатов Бостона ранило дроном
С детьми можно прекрасно провести время в "Убежище Машату" в Ботсване
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.