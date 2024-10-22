В Санкт-Петербурге разрабатывают 3 уникальных препарата

В Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете специалисты создают 3 препарата на основе уникальных молекул, которые синтезировали в заведении. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Сергея Оковитого.
Препараты направлены на лечение поражений сердечно-сосудистой системы, неалкогольной жировой болезни печени, а также нейрореабилитации при черепно-мозговых травмах. По словам Сергея Оковитого, лекарства уже прошли первую фазу клинических исследований.
"Три препарата прошли первую фазу клинических исследований. Это полностью уникальные молекулы, аналогов зарубежом нет", — отметил специалист.
Он добавил, что на проведение следующих фаз исследований потребуется не менее 5-7 лет. По прошествии этого времени препараты планируется поставить в аптеки.
Ранее Pravda.Ru писала, как правильно хранить лекарства дома.
Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.
Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.