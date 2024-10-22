В Санкт-Петербурге разрабатывают 3 уникальных препарата

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете специалисты создают 3 препарата на основе уникальных молекул, которые синтезировали в заведении. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Сергея Оковитого.

Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, CC BY-SA 4.0

Препараты направлены на лечение поражений сердечно-сосудистой системы, неалкогольной жировой болезни печени, а также нейрореабилитации при черепно-мозговых травмах. По словам Сергея Оковитого, лекарства уже прошли первую фазу клинических исследований.

"Три препарата прошли первую фазу клинических исследований. Это полностью уникальные молекулы, аналогов зарубежом нет", — отметил специалист.

Он добавил, что на проведение следующих фаз исследований потребуется не менее 5-7 лет. По прошествии этого времени препараты планируется поставить в аптеки.

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Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

