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Как черные дыры растут и питаются: удивительные открытия

2:19
Наука

Действительно ли черные дыры поглощают материю? На этот вопрос есть интересный ответ. Хотя черные дыры могут накапливать газ, пыль и даже звезды, их нельзя воспринимать как огромные космические пылесосы, жадно вбирающие все вокруг.

Как черные дыры растут и питаются: удивительные открытия
Фото: commons.wikimedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Чтобы черная дыра росла, ей нужно не только время, но и удача — особенно наличие аккреционного диска, который окружает ее.

"Мы часто думаем о черных дырах как о чем-то, что всасывает материю, как пылесос. Но это не совсем так", — объясняет научный сотрудник Королевского общества в Университете Мейнута, Джон Риган.

Он добавляет, что, в контексте своей галактики, черные дыры на самом деле крошечные, и часто им не удается попасть в регионы, богатые газом и пылью.

Когда черная дыра окружена этой материей, она не сразу начинает поглощать её. Вместо этого вокруг черной дыры формируется аккреционный диск — плоская структура, где быстро вращающаяся материя постепенно перемещается к внутреннему краю, ближе к черной дыре.

Материя в диске нагревается, и её яркое свечение помогает астрономам обнаруживать черные дыры.

Кроме того, черные дыры могут поглощать звезды, но чаще всего они разрывают их на части в процессе, известном как "спагеттификация".

"Когда звезда приближается слишком близко к черной дыре, она разрывается на части под действием приливных сил", — поясняет радиоастроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, Иветт Сендес.

Однако чёрные дыры не всегда становятся причиной гибели своих жертв. В двойных системах, например, черная дыра может забирать материал из внешних слоев своей звезды-соседа, постепенно поглощая её, но не уничтожая целиком.

Ярким примером такой системы является Cygnus X-1, где голубая сверхгигантская звезда с массой около 25 солнечных масс вращается вокруг компактного объекта, вероятно, черной дыры. Эта черная дыра активно излучает рентгеновские лучи, потому что звёздный материал отрывается от своей звезды и попадает на горизонт событий.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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