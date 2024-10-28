Винтовки против пистолетов: какие пули быстрее

3:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Как быстро на самом деле летят пули? Ответ на этот вопрос зависит от конструкции пули, типа оружия и ряда факторов, происходящих после выстрела. Хотя сравнения с "летящей пулей" и "поездом на магнитной подушке" часто используются, конкретные цифры называют реже.

Фото: pxhere

Скорость пули определяется несколькими аспектами, которые можно разделить на три категории: внутренняя баллистика, внешняя баллистика и конечная баллистика. Внутренняя баллистика включает в себя такие параметры, как тип пороха, масса пули и длина ствола оружия.

Внешняя баллистика охватывает силы, действующие на пулю в воздухе, такие как ветер и гравитация. Конечная баллистика описывает поведение пули при попадании в цель.

Слово "пуля" на самом деле относится лишь к части боеприпаса, объясняет криминалист Майкл Хааг. Боеприпас состоит из капсюля, который воспламеняет порох, создавая давление, толкающее снаряд вперед. Пули обычно изготавливаются из тяжёлых металлов, таких как свинец, и покрываются латунью или медью, чтобы сохранить импульс.

Хааг сравнивает это с броском мяча для пинг-понга и мяча для гольфа: хотя оба вылетают с одинаковой скоростью, мяч для гольфа благодаря своей массе летит дальше.

Когда порох воспламеняется, он быстро сгорает, создавая газы, которые толкают пулю по стволу. Пуля движется по стволу, что вызывает некоторое трение, но оружие с длинным стволом позволяет достичь большей скорости.

"Ствол — главный фактор, влияющий на скорость", — утверждает криминалист Стефани Уолкотт.

Винтовки, предназначенные для стрельбы на дальние дистанции, развивают максимальную скорость: пули могут вылетать со скоростью до 2727 миль в час (4390 км/ч), что позволяет им пролететь 11 футбольных полей всего за одну секунду.

Для сравнения, пуля из 9-миллиметрового пистолета Luger достигает скорости около 1360 миль в час (2200 км/ч), а пуля из АК-47 вылетает со скоростью около 1600 миль в час (2580 км/ч). Хотя АК-47 не самая быстрая винтовка, его автоматический режим позволяет выпускать до 600 патронов в минуту.

После выстрела пуля начинает замедляться под воздействием нескольких сил: сопротивления воздуха, гравитации и гироскопического движения. Эти силы постепенно преодолевают первоначальное движение пули, и она начинает кувыркаться.

Каждая пуля имеет так называемый баллистический коэффициент, который показывает, как хорошо она преодолевает сопротивление воздуха. Чем выше этот коэффициент, тем лучше пуля "режет" воздух и сохраняет свою скорость.

"Пуля летит по прямой только некоторое время, а затем начинает снижаться и становится более чувствительной к окружающей среде", — говорит Уолкотт.

Уточнения

Пу́ля (предположительно от фр. boule - шар, или пол. kula - ядро) — снаряд (поражающий элемент) стрелкового оружия.

