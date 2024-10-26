Головокружение при вставании: почему у вас темнеет в глазах

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда вы резко встаете после того, как сидели или лежали, может закружиться голова, а перед глазами появляются темные пятна. Этот эффект знаком многим, и обычно причин для беспокойства нет. Но если это происходит часто, головокружение может быть признаком более серьезного состояния — постуральной гипотензии.

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Постуральная (или ортостатическая) гипотензия — это временное снижение артериального давления из-за быстрой смены положения тела. В результате приток крови к мозгу и сетчатке глаз снижается, что вызывает головокружение и кратковременные проблемы со зрением. В норме организм быстро справляется с этой ситуацией.

Как поясняет доктор Стивен Джурашек, доцент медицины из Медицинского центра Бет Исраэль Диконесс при Гарвардской медицинской школе, около 0,3-0,8 литра крови мгновенно устремляется к ногам при вставании, что провоцирует снижение давления.

В ответ на это организм активирует целый механизм восстановления давления: сосуды сужаются, мышцы сокращаются, а сердце начинает биться чаще. Обычно всё это происходит за считанные секунды, и человек не замечает изменений.

Но если человек болен, обезвожен или принимает лекарства, которые влияют на кровяное давление (например, бета-блокаторы), восстановление давления может занять больше времени, и симптомы станут более выраженными.

Головокружение по утрам, после пробуждения, также может быть связано с низким давлением. Кроме того, алкоголь и сильное потоотделение могут усугубить ситуацию.

В отличие от кратковременного головокружения, хроническая ортостатическая гипотензия встречается реже, но может значительно ухудшить качество жизни, вызывая частые падения, обмороки и даже повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек.

С возрастом риск развития постуральной гипотензии увеличивается, так как датчики давления в сердце и сосудах становятся менее чувствительными. Если головокружение продолжается более трёх минут после вставания, это уже повод для беспокойства и обращения к врачу.

Уточнения

Головокружение — ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).

