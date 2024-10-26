Шокирующие расстояния: насколько далеко друг от друга звезды

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Когда вы смотрите на ночное небо, кажется, что звезды расположены рядом, но на самом деле они находятся на огромных расстояниях друг от друга. По подсчетам ученых, среднее расстояние между звездами в нашей галактике, Млечном Пути, составляет около 5 световых лет, или 47 триллионов километров.

Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

Однако это всего лишь усредненное значение. Звезды могут находиться значительно ближе или дальше друг от друга, в зависимости от их расположения и истории их эволюции.

Например, наше Солнце находится на расстоянии 4,25 световых лет от ближайшей к нам звезды — Проксимы Центавра, которая, в свою очередь, входит в систему из трёх звезд и расположена всего в пятой части светового года от своих ближайших соседей.

Это показывает, что звезды могут располагаться в группах, таких как система Центавра, или же существовать на огромных расстояниях друг от друга.

Звезды также постоянно движутся, но из-за огромных временных масштабов мы не можем наблюдать их перемещения в течение своей жизни. Если бы мы могли наблюдать за звездами на протяжении тысячелетий, то увидели бы, как изменяется форма созвездий. Большинство звезд рождаются в скоплениях, но со временем они рассеваются под влиянием гравитации галактики.

Хотя среднее расстояние между звездами в Млечном Пути типично для других галактик, некоторые звезды могут вырываться за пределы своих галактик.

Это происходит, например, если звезда проходит слишком близко к черной дыре, как в центре нашей галактики, где гигантская черная дыра Стрелец A* может разогнать звезду до такой скорости, что она покинет галактику и будет дрейфовать в межгалактическом пространстве.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

