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Учёные разгадали тайну: сколько клеток в вашем теле

1:35
Наука

Новый анализ клеток человеческого организма раскрыл захватывающие данные о том, сколько клеток содержится в теле мужчины, женщины и ребёнка. Учёные подсчитали, что у взрослого мужчины около 36 триллионов клеток, у женщины — 28 триллионов, а у 10-летнего ребёнка — 17 триллионов.

Учёные разгадали тайну: сколько клеток в вашем теле
Фото: PxHere is licensed under CC0

Этот вывод был сделан на основе анализа более 1500 научных статей и изучения 400 типов клеток в 60 различных тканях.

Самая интересная находка исследования — это так называемый "компромисс" между размером и количеством клеток: чем больше клетка, тем меньше их общее количество в организме, и наоборот. Это правило охватывает широкий диапазон клеточных размеров — от крошечных эритроцитов до гигантских мышечных клеток.

Исследование также выявило расхождения с предыдущими оценками, особенно в подсчёте лимфоцитов — клеток, критически важных для иммунной системы. Учёные оценили их общее количество в организме в 2 триллиона, что в четыре раза больше прежних оценок.

Эти данные могут оказаться ключевыми для понимания заболеваний, связанных с иммунной системой, таких как ВИЧ или лейкемия.

Однако стоит учитывать, что расчёты основаны на "средних" показателях массы и размера клеток, что не учитывает большой разброс между отдельными людьми. Чтобы восполнить пробелы, исследователи предлагают дополнительные исследования, особенно касающиеся женщин и детей.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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