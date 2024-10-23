Пентагон готовит ИИ для создания фейковых пользователей в Интернете

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Издание The Intercept сообщило о планах Объединенного командования спецопераций США (JSOC) использовать искусственный интеллект для создания вымышленных пользователей интернета.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, CC0

Эти ИИ-аватары будут участвовать в социальных сетях и других онлайн-платформах, маскируясь под реальных людей.

Такая практика противоречит постоянным заявлениям правительства США о недопустимости использования ложного контента, созданного ИИ. Несмотря на это, JSOC настаивает, что данная технология необходима для проведения специальных операций.

Основной задачей этих фальшивых пользователей станет сбор информации и влияние на общественное мнение. Одной из площадок для подобных операций могут стать популярные онлайн-форумы.

Использование ИИ для создания убедительных дипфейков поднимает вопросы о безопасности глобальной информационной среды. Поскольку ИИ не является монополией США, другие страны также могут начать применять подобные технологии в своих интересах, что грозит глобальным информационным хаосом.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.

