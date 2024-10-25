Эти 15 мест на Земле выглядят как с другой планеты

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Хотя мы часто мечтаем о далёких мирах и фантастических планетах, наша собственная Земля может удивить не менее внеземными ландшафтами. Эти места настолько необычны, что кажутся вышедшими прямиком из научной фантастики. Представляем 15 удивительных мест нашей планеты, которые поражают воображение.

Фото: commons.wikimedia by Ken Lund, CC BY-SA 2.0

Флай Гейзер, Невада

Этот искусственный гейзер возник случайно. Местность пробурили для добычи воды, но после нескольких попыток запечатать скважину, здесь начал образовываться минеральный источник. Красный и зелёный цвета гейзера создаются благодаря термофильным водорослям.

Гранд Призматик Спринг, Йеллоустоун

Этот крупнейший горячий источник Йеллоустоуна завораживает своими радужными оттенками, которые создаются благодаря термофильным бактериям и водорослям. Его синий центр остаётся стерильным из-за высокой температуры.

Радужная гора, Перу

Виникунка, также известная как Радужная гора, открылась миру всего несколько лет назад, когда её снежные покровы растаяли. Разноцветные полосы горы появились благодаря разным минералам, которые накапливались и подвергались выветриванию в течение тысячелетий.

Впадина Данакиль, Эфиопия

Этот пустынный регион сформировался в результате разлома тектонических плит. Здесь можно найти серные источники, вулканы и кипящие озёра. Температура в Данакильской впадине может достигать 50 градусов по Цельсию.

Озеро Хиллиер, Австралия

Озеро розового цвета на Среднем острове в Австралии поразит любого своей яркостью. Этот необычный оттенок придают водоросли и бактерии, живущие в воде.

Пещера кристаллов, Наика, Мексика

Гигантские гипсовые кристаллы в мексиканской пещере Наика продолжают расти на протяжении тысячелетий. Эти кристаллы настолько массивны, что кажутся нереальными.

Полярная станция принцессы Элизабет, Антарктида

Эта станция — пример экологически чистого строительства, использующего возобновляемую энергию. В Антарктиде она стоит как символ чистой энергии и современных технологий.

Habitat 67, Монреаль, Канада

Этот жилой комплекс стал воплощением мечты архитектора Моше Сафди о модульной городской архитектуре. Построенный в 1967 году, он до сих пор удивляет своим оригинальным дизайном.

Проект "Эдем", Великобритания

Экспериментальный сад в Корнуолле, состоящий из гигантских биомов, направлен на создание устойчивого будущего и восстановления природных экосистем.

Подводный водопад, Маврикий

Эффект "подводного водопада" на Маврикии — это лишь оптическая иллюзия, вызванная обрывом континентального шельфа, но выглядит это завораживающе.

Сады у залива, Сингапур

Эти великолепные сады стали символом устойчивого садоводства и современного подхода к городу в зелени.

Солончак Уюни, Боливия

Этот огромный солончак становится природным зеркалом после дождей, создавая уникальный пейзаж, который кажется бесконечным.

Сокотра, Йемен

Остров Сокотра славится своими драконовыми деревьями с необычной формой, напоминающей зонтики. Они произрастают только здесь, в уникальной экосистеме.

Волна, Аризона

Это природное образование из песчаника удивляет своей извилистой формой и яркими полосами, созданными временем и ветрами.

Глобальное хранилище семян, Шпицберген, Норвегия

Хранилище на Шпицбергене содержит семена со всего мира, защищая мировое продовольственное будущее от любых катастроф.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

