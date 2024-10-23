Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пентагон готовит ИИ для создания фейковых пользователей в Интернете
Кинологи рассказали, что такое актировка щенячьего помёта и зачем она нужна
Опасные звуки: как распознать неисправность автомобиля
Турагент посоветовала россиянам отправиться в Сочи для продления лета
Тренер Гладилин назвал две основные текущие проблемы "Спартака"
Как придать свежесть интерьеру без больших вложений
Корейская морковь с луком: простой рецепт, который должна знать каждая хозяйка
Быстрый способ восстановить здоровье: Виктория Боня выбрала Дубай
Россия обогнала Японию в мировом рейтинге ВВП

Китай готовит подводный аппарат для изучения глубин Арктики

0:44
Наука

Китайские специалисты готовятся отправить пилотируемый подводный аппарат для исследования морского дна в Северном Ледовитом океане.

Китай готовит подводный аппарат для изучения глубин Арктики
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Этот аппарат, разработанный 704-м Научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации, будет спущен через специальное отверстие в корпусе полярного исследовательского судна Tan Suo San Hao.

Аппарат успешно прошел серию испытаний, включая подводную стыковку и работу в условиях низких температур, но подробности о его технических характеристиках пока не раскрываются.

Важно, что все системы и оборудование разработаны исключительно китайскими инженерами без участия иностранных специалистов.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Телескоп Джеймс Уэбб нашёл первую 'вывернутую' галактику
Наука и техника
Телескоп Джеймс Уэбб нашёл первую 'вывернутую' галактику Аудио 
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Авто
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Последние материалы
Кинологи рассказали, что такое актировка щенячьего помёта и зачем она нужна
Опасные звуки: как распознать неисправность автомобиля
Турагент посоветовала россиянам отправиться в Сочи для продления лета
Тренер Гладилин назвал две основные текущие проблемы "Спартака"
Как придать свежесть интерьеру без больших вложений
Китай готовит подводный аппарат для изучения глубин Арктики
Корейская морковь с луком: простой рецепт, который должна знать каждая хозяйка
Быстрый способ восстановить здоровье: Виктория Боня выбрала Дубай
Россия обогнала Японию в мировом рейтинге ВВП
Оживите свой взгляд: чайные пакетики против усталости глаз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.