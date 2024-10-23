Китай готовит подводный аппарат для изучения глубин Арктики

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские специалисты готовятся отправить пилотируемый подводный аппарат для исследования морского дна в Северном Ледовитом океане.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Этот аппарат, разработанный 704-м Научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации, будет спущен через специальное отверстие в корпусе полярного исследовательского судна Tan Suo San Hao.

Аппарат успешно прошел серию испытаний, включая подводную стыковку и работу в условиях низких температур, но подробности о его технических характеристиках пока не раскрываются.

Важно, что все системы и оборудование разработаны исключительно китайскими инженерами без участия иностранных специалистов.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

