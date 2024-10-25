Вода может замёрзнуть при температуре выше нуля: как это возможно

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Вода действительно может замерзать при температуре выше нуля или кипеть при температуре ниже 100 градусов Цельсия. Всё зависит от давления и других факторов, таких как примеси. Например, на вершине Эвереста вода закипает при 68 градусах Цельсия из-за низкого атмосферного давления.

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В то же время, замерзание воды возможно даже при положительных температурах благодаря радиационному охлаждению. Этот процесс наблюдался в пустынных районах древнего Ирака и Афганистана, где люди получали лёд, несмотря на температуру воздуха выше нуля.

Секрет в том, что сухой воздух и испарение снижают температуру воды, а ночное небо поглощает тепло, охлаждая воду до точки замерзания. Давление, конечно, играет свою роль, но на Земле нет природных условий, где вода замёрзла бы при температуре значительно выше нуля из-за одного только давления.

Учёный Джейкоб Робертс из Университета штата Колорадо отмечает, что кипение воды в основном зависит от давления, тогда как замерзание меньше подвержено его влиянию. Это объясняет, почему в самых низких точках Земли, как в Марианской впадине, вода остаётся жидкой при давлении, которое более чем в тысячу раз выше атмосферного.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

