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Как осьминог вдохновил учёных на создание пластыря для лечения

1:40
Наука

Учёные создали инновационный пластырь, который крепится к внутренней стороне щеки, как присоска осьминога, и доставляет лекарства прямо в организм без использования игл или таблеток. Это устройство, размером всего 1,1 на 0,6 см, растягивается и увеличивает всасывание лекарств через слизистую оболочку.

Как осьминог вдохновил учёных на создание пластыря для лечения
Фото: pixabay.com by saulhm, PDM

Тесты на собаках показали, что пластырь эффективно доставляет такие препараты, как десмопрессин и семаглутид. Пластырь прошёл и испытания на людях, показав свою безопасность в краткосрочном использовании.

Учёные считают, что это устройство может стать более удобным и менее инвазивным способом доставки крупных молекул лекарств, таких как препараты для лечения диабета и ожирения.

Профессор Адриан Уильямс из Университета Рединга, который не участвовал в исследовании, подчеркнул, что этот метод особенно перспективен для доставки биологических препаратов, которые плохо усваиваются пищеварительной системой.

В то время как существующие методы, такие как назальные системы или микроиглы, могут быть сложными и не всегда эффективными, пластырь обещает быть более простым в использовании и безопасным.

Однако профессор Жан-Кристоф Леру из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, один из авторов исследования, отмечает, что предстоит ещё много работы. Учёные планируют дальнейшие испытания для изучения долгосрочных эффектов и поиска новых лекарств, которые можно доставлять таким способом.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ "восемь" и πούς "нога"), — самый известный отряд головоногих моллюсков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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