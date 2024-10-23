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Учёные нашли потенциальные зоны жизни на Марсе

0:58
Наука

Исследователи НАСА обнаружили на Марсе участки, где потенциально могут существовать бактерии.

Учёные нашли потенциальные зоны жизни на Марсе
Фото: ESO by G. Hudepohl, CC BY 4.0

Согласно статье в журнале Nature Communications, ученые выявили наличие замерзшей воды в определенных областях планеты. Анализ показал, что солнечного света, проникающего сквозь ледяную корку, достаточно для поддержания фотосинтеза в талых водоемах, что аналогично условиям на Земле, где такие места населены водорослями и цианобактериями.

Адитья Куллер, ведущий исследователь, утверждает, что ледяные покровы Марса являются одним из лучших мест для поиска жизни. Пыль, застрявшая в корке льда, усиливает поглощение солнечного света, что способствует созданию благоприятных условий для жизни.

Моделирование показало, что солнечного света достаточно для фотосинтеза на глубине до трех метров, а ледяная корка обеспечивает защиту от радиации.

Уточнения

Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого».

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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