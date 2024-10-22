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В Турции раскопали театр, построенный 2400 лет назад

1:23
Наука

Турецкие археологи сделали важное открытие в древнем городе Александрия Троас, расположенном в Чанаккале на побережье Эгейского моря.

В Турции раскопали театр, построенный 2400 лет назад
Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, CC BY-SA 4.0

В ходе раскопок они обнаружили руины древнегреческого театра, которому около 2400 лет. Театр, построенный на склоне холма, мог вместить до 12 000 зрителей.

Работы по его раскопкам начались в июле этого года и продлятся до конца года. Команду археологов возглавляет профессор Эрхан Озтепе из Университета Анкары.

Этот театр был построен в ранние годы существования города, а затем реконструирован римским императором Адрианом. Открытие вызвало волну интереса в археологическом сообществе, так как до этого на месте были найдены только отдельные остатки построек. Археологи надеются, что продолжение раскопок позволит обнаружить ещё больше ценных находок.

Ранее в этом районе был найден Одеон — здание для проведения музыкальных мероприятий, что добавляет важные детали к культурной истории региона. Хотя часть камней театра была использована местными жителями в разные периоды, археологи уверены, что сохранились оригинальные ряды сидений на нижних уровнях, и они будут вскрыты в ходе дальнейших раскопок.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Теа́тр — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств (литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других) и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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