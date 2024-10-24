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Как солнце вызывает веснушки: наука о солнечных поцелуях

1:51
Наука

Веснушки, которые часто называют "солнечными поцелуями", появляются под воздействием солнечных лучей, и их можно рассматривать как защитную реакцию кожи на ультрафиолетовое (УФ) излучение.

Как солнце вызывает веснушки: наука о солнечных поцелуях
Фото: flickr.com by daryl_mitchell, CC BY-SA 2.0

Доктор Джилл Вайбел, сертифицированный дерматолог и медицинский директор Института дерматологии и лазерной хирургии Майами, объясняет, что кожа начинает вырабатывать меланин — пигмент, который придаёт ей оттенок и помогает ей загореть. Меланин рассеивает ультрафиолетовые лучи, что препятствует их проникновению в кожу и защищает её ДНК от повреждений.

Однако не все участки кожи вырабатывают меланин в равной степени. Веснушки появляются там, где меланин скапливается в большем количестве.

Летом, когда воздействие солнца более интенсивное, веснушки становятся темнее и заметнее, но в зимние месяцы они могут светлеть и даже исчезать. Вайбел отмечает, что веснушки появляются как адаптационный механизм к УФ-излучению, и их наличие может быть генетически обусловлено.

Дерматолог доктор Ребекка Казин поясняет, что существует два типа веснушек: эфелиды и солнечные лентигины. Эфелиды — это те самые мелкие, светло-коричневые пятна, которые появляются на коже под воздействием солнца, но могут исчезать в менее солнечные сезоны.

Солнечные лентигины, также известные как возрастные пятна, не исчезают и остаются на коже, поскольку они связаны с накопленными повреждениями от солнца. Эти пятна больше по размеру и обычно встречаются у пожилых людей, и хотя они не злокачественны, их можно спутать с кожными новообразованиями, поэтому важно проконсультироваться с врачом, если пятно изменяется.

Уточнения

Весну́шки — небольшие пигментные пятна на коже, светло- и тёмно-жёлтого цвета (рябины), преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на туловище.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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