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Самая большая и самая маленькая мышцы в теле: удивительные факты

2:24
Наука

Человеческое тело — удивительный механизм, и его мышцы играют ключевую роль в движении, поддержании осанки и выполнении повседневных задач. Разнообразие мышц поражает — от крупных, которые помогают нам вставать, до крошечных, которые защищают наш слух.

Самая большая и самая маленькая мышцы в теле: удивительные факты
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Некоторые мышцы можно считать самыми большими по массе, другие — по площади поверхности. А есть и такие, которые, хоть и малы, выполняют крайне важные функции.

Самая большая мышца

Большая ягодичная мышца считается самой крупной по массе в нашем теле. Эта мышца начинается от таза и прикрепляется к бедренной кости, она отвечает за разгибание бедра. Мы активно используем её, когда поднимаемся по лестнице, встаём со стула или движемся в гору.

"Большая ягодичная мышца должна быть сильной, чтобы поддерживать вес верхней части тела", — поясняет бывший президент Анатомического общества Великобритании, Дэвис.

У спринтеров, например, размер этих мышц может быть значительно больше из-за специфики их тренировок.

Интересно, что у человека большая ягодичная мышца крупнее, чем у наших ближайших родственников — человекообразных обезьян. Это, возможно, связано с необходимостью эффективно передвигаться на двух ногах, ведь именно эта мышца помогает нам сохранять устойчивость при беге и подъёме по лестнице.

Самая большая мышца по площади поверхности

Широчайшая мышца спины, также известная как "крылья", является самой большой по площади поверхности. Она состоит из двух треугольных частей, расположенных по обе стороны позвоночника. Эти плоские мышцы покрывают спину от средней до нижней её части. Несмотря на внушительные размеры по площади, широчайшая мышца относительно тонкая.

Самая маленькая мышца

На другом конце спектра находится стременная мышца — самая маленькая скелетная мышца, длиной всего около 5 миллиметров. Она расположена в среднем ухе и прикрепляется к стремечку — маленькой косточке, которая передаёт звуковые колебания к слуховому нерву.

Её задача — стабилизировать стремечко, предотвращая его чрезмерную вибрацию от громких звуков, что помогает защитить слух.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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