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Российские вулканы станут ключом к изучению Венеры

1:15
Наука

Российские и зарубежные ученые используют вулканы Камчатки для тестирования алгоритмов, которые в будущем помогут искать вулканическую активность на Венере с помощью орбитальных зондов с радарами SAR.

Российские вулканы станут ключом к изучению Венеры
Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, CC BY-SA 4.0

На XV Московском симпозиуме по Солнечной системе итальянский ученый Пьеро Д'Инчекко рассказал о проекте, целью которого является изучение земных вулканов, схожих с венерианскими.

Исследователи собираются анализировать вулканы Камчатки, такие как Ключевская Сопка и Плоский Толбачик, чьи лавовые потоки напоминают предположительные следы извержений на Венере. В ближайшие годы планируются миссии на Венеру, включая российскую "Венеру-Д", которая займется изучением возможных очагов вулканической активности на планете. Камчатские вулканы могут помочь ученым в выборе места для посадки зондов и детального исследования венерианской поверхности, сообщает ТАСС.

Анализ изображений, полученных с помощью SAR-радаров, уже показал сходство лавовых потоков Камчатки с предполагаемыми следами магмы на Венере, что может помочь в выявлении свежих излияний магмы на Венере.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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