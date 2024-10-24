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Загадочная структура Земли: что учёные узнали о её внутреннем строении

2:07
Наука

Земля — это не просто твёрдая оболочка, а сложная система, состоящая из нескольких слоёв, каждый из которых играет свою роль в динамике планеты. Внутренние слои Земли находятся на глубине около 6400 километров под нашими ногами, и хотя человечеству пока удалось пробурить лишь скважину глубиной 12 километров, учёные смогли получить представление о её структуре, изучая сейсмические волны.

Загадочная структура Земли: что учёные узнали о её внутреннем строении
Фото: Openverse by ESA/Hubble, M. Kornmesser, CC BY 4.0

Наша планета состоит из трёх основных слоёв: коры, мантии и ядра. Кора — это самый верхний слой, где происходит вся известная нам жизнь. Она подразделяется на океаническую и континентальную.

Океаническая кора состоит в основном из базальтовых пород, а континентальная — из гранита. Кора составляет всего 1% объёма Земли, но это тот слой, который мы видим и на котором живём.

Мантия, которая находится под корой, намного глубже и занимает 84% объёма планеты. Это твёрдая порода, но она ведёт себя почти как жидкость, когда опускается океаническая кора. В мантии также содержится бриджманит — минерал, который считается одним из самых распространённых на Земле. Температура здесь колеблется от 1000 до 3700 градусов Цельсия.

В самом центре Земли находится ядро, состоящее из внешней и внутренней частей. Внешнее ядро — это море расплавленного железа и никеля, которое вращается вокруг твёрдого внутреннего ядра, создавая магнитное поле Земли.

Внутреннее ядро — это железный шар с температурой около 5200 градусов Цельсия, сопоставимой с поверхностью Солнца. Хотя ядро медленно растёт, оно делает это с невероятно низкой скоростью, медленнее роста человеческого ногтя.

Эта многоуровневая структура Земли является результатом миллиардов лет эволюции планеты, и она продолжает остывать и изменяться, постепенно формируя то, что находится под нашими ногами.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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