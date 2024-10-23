Сколько тектонических плит на самом деле существует

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля — динамичная планета, постоянно меняющаяся под влиянием тектонических плит. Миллиарды лет назад поверхность нашей планеты представляла собой океан расплавленной породы, постепенно охлаждающийся и формирующий твёрдую кору.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Эти тектонические плиты, созданные благодаря различию в плотности минералов, не статичны: они постоянно перемещаются, сталкиваются и расходятся. Именно это движение формирует разломы, горы, вулканы и землетрясения, делая нашу планету активной и живой.

Согласно данным геологов, существует от 12 до 14 основных тектонических плит, покрывающих поверхность Земли. Эти плиты, такие как Тихоокеанская и Северо-Американская, занимают огромные территории, а их движение вызывает мощные геологические процессы.

Наиболее крупной из них является Тихоокеанская плита — её площадь составляет почти 40 миллионов квадратных миль. За ней следует Северо-Американская плита, площадь которой превышает 29 миллионов квадратных миль.

Но это лишь верхушка айсберга. Помимо крупных плит, на Земле существуют десятки микроплит — небольших фрагментов коры, площадь которых не превышает 1 миллион квадратных километров. Учёные оценивают, что таких микроплит может быть около 57, хотя на картах мира они редко отображаются.

Движение плит создаёт несколько захватывающих сценариев. Например, Тихоокеанская плита движется на северо-запад со скоростью до 10 сантиметров в год, что объясняется воздействием зон субдукции — областей, где одна плита погружается под другую. Это движение постепенно изменяет лицо Земли, приводя к разрушению континентов и их погружению в глубины планеты.

Таким образом, тектонические плиты — это не только базовый элемент строения Земли, но и мощный двигатель изменений, которые продолжаются миллиарды лет.

Уточнения

Литосферная плита — крупный малоподвижный участок земной коры, часть литосферы.

