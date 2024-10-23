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Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах

3:03
Наука

Косатки, эти величественные создания, удивляют своей миролюбивой натурой при общении с людьми в дикой природе, но порой их поведение в неволе оказывается весьма странным. Многие задаются вопросом, как часто косатки действительно нападают на людей.

Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах
Фото: PxHere is licensed under CC0

В ходе своей антарктической экспедиции 5 января 1911 года капитан Роберт Фалькон Скотт стал свидетелем необычной сцены. Его фотограф Герберт Понтинг подбежал к краю льдины, чтобы запечатлеть группу косаток, заинтересовавшихся привязанными собаками. Внезапно льдина треснула, и косатки начали подниматься из-под льда.

Скотт в своём дневнике описал, как он услышал грохот, когда киты ударялись о лёд. Понтинг и собаки остались невредимыми, но этот случай лишь укрепил устрашающую репутацию косаток (Orcinus orca). Более 100 лет спустя эта репутация продолжает расти: косатки топят лодки у берегов Пиренейского полуострова и нападают на суда в Шотландии. Но насколько опасны косатки для людей?

Несмотря на устрашающую репутацию, косатки редко нападают на людей в дикой природе. Однако в неволе они действительно проявляют агрессию, что порождает много обсуждений. исследователь из организации "Охрана китов и дельфинов", Эрих Хойт, объяснил, что инцидент с Понтингом, вероятно, был охотничьим поведением, а не нападением на людей.

В дикой природе зарегистрировано всего одно нападение косаток, которое привело к смерти человека: это случилось в 1950-х годах в канадской Арктике, когда молодой человек, игнорируя предупреждения, подошёл слишком близко к косаткам и провалился под лёд.

Хойт считает, что косатки не являются хищниками по отношению к людям. Они могут убивать других животных для тренировки или ради игры, но люди не входят в их рацион. Известен случай, когда косатка укусила серфингиста у берегов Калифорнии, но быстро отпустила его, так как он мог показаться ей тюленём.

Нападения в неволе

Ситуация кардинально меняется, когда речь заходит о косатках в неволе. Самый известный случай произошёл с косаткой Тиликум, которая стала причиной смерти трёх человек, включая тренера SeaWorld Дон Браншо в 2010 году. Причины агрессии косаток в неволе до конца не ясны. Хойт предполагает, что содержание в замкнутом пространстве может приводить к психическим расстройствам у этих животных.

Не обязательно, что такие нападения происходят из-за агрессии. Возможно, инциденты с Тиликумом были следствием скуки и желания поиграть. Хойт подчеркивает, что косатки, даже находясь в неволе, проявляют осторожность в взаимодействии с людьми, и большинство инцидентов происходят случайно.

Уточнения

Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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