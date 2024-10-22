На работе выгорают более половины сотрудников - помочь им могут пять способов

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Симптомы выгорания на рабочем месте испытывают в Европе более 50% сотрудников. В США примерно 52% работников также испытывают синдром, называемый в англо-саксонских странах burnout.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag

Первичная стадия выгорания известна как эмоциональное истощение, которое может снизить производительность и оказать огромное влияние на здоровье работников.

Однако, если работодатели предпримут шаги для его предотвращения или смягчения, это может принести огромную пользу как для личного благополучия, так и для прибыли компании, сообщает издание The Conversation в сотрудничестве с Santander Open Academy, глобальной инициативой Banco Santander, которая предлагает желающим доступ к обучению для улучшения профессиональных навыков и трудоустройства.

У работников, которые страдают от эмоционального истощения, пропадает или "выгорает" как физическая, так и умственная энергия. Они раздражены, расстроены и не имеют более сил продуктивно трудиться, выполняя лишь самый минимум, дабы сэкономить энергию.

Эмоционально истощённые работники чувствуют неудовлетворённость своей работой и могут подумать об увольнении, напротив, удовлетворённые своим трудом работники будут иметь позитивный настрой.

Менеджерам по персоналу предлагается пять способов для предотвращения эмоционального истощения:

1. Предоставьте больше ресурсов на рабочем месте, таких как время и поддержка. 2. Предоставьте сотрудникам большую автономию и контроль над своими задачами и рабочей нагрузкой. 3. Повысьте организационное равенство, поощряя вежливое, честное и уважительное взаимодействие на рабочем месте. 4. Способствуйте конструктивному, поддерживающему и мотивирующему руководству. 5. Назначайте управляемые рабочие нагрузки, которые помогают поддерживать позитивный настрой.

Во многих организациях и на рабочих местах пандемия побудила использовать доступные технологии, чтобы сделать работу более гибкой с точки зрения времени и места.

Эти новые способы работы открыли дискуссию о том, как, где и когда люди работают, что, в свою очередь, влияет на ожидания, поведение и благополучие сотрудников. Эти новые способы работы могут быть выгодными, но они также могут быть ещё одним источником давления на рабочем месте, которое влияет на физическое и психическое здоровье различными способами.

Как преимущество, работа онлайн сделала рабочую среду более гибкой. Однако она также может вызывать информационную перегрузку, прерывания, недопонимание и необходимость постоянно быть на связи. Это усугубляется отсутствием поддержки, сопротивлением изменениям и трудностями в балансировании работы и семейной жизни.

Работодатели обязаны избегать эмоционального и умственного истощения. Они могут сделать это несколькими способами, например, обеспечивая хорошую рабочую среду, которая поддерживает эмоциональное благополучие работников, балансируя рабочие нагрузки и поощряя позитивные и мотивирующие стили лидерства.

Они также могут предпринять более конкретные шаги, такие как предоставление программ обучения и профессионального развития, установление четкой политики коммуникации и содействие созданию уважительной рабочей среды и совместных рабочих отношений.

Реализация этих мер может быть чрезвычайно полезна для благополучия работников и, в конечном счёте, успеха компании.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

