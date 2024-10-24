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Ученые определили возраст старейшего и крупнейшего ударного бассейна Луны

2:13
Наука

Огромный бассейн Южный полюс-Эйткен (SPA) на обратной стороне Луны — один из крупнейших ударных объектов в Солнечной системе, оставляющий множество нерешённых вопросов для учёных. Одним из важнейших является его возраст, который поможет понять историю ударной бомбардировки не только Луны, но и Земли в ранние периоды их формирования.

Ученые определили возраст старейшего и крупнейшего ударного бассейна Луны
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Исследования, проведённые учёными из Манчестерского университета под руководством профессора Кэтрин Джой, фокусируются на датировке образования бассейна SPA, предположительно возникшего около 4,32–4,33 миллиарда лет назад. Это событие произошло во время самой интенсивной бомбардировки внутренней Солнечной системы.

Учёные предполагают, что ударник, создавший SPA, имел диаметр около 200 км — значительно больше, чем тот, что уничтожил динозавров на Земле.

Многие данные были получены благодаря изучению лунного метеорита Северо-Западная Африка 2995 (NWA 2995), найденного в Алжире. Учёные обнаружили, что этот метеорит родом из бассейна SPA и может пролить свет на возраст этого гигантского образования.

Анализ возрастных данных, основанный на радиометрическом датировании, указывает на то, что SPA образовался за 120 миллионов лет до основной фазы формирования других лунных бассейнов.

Эти открытия ставят под сомнение прежние теории о том, что самый интенсивный период бомбардировки Луны был сжатым и сосредоточенным между 4,2 и 3,8 миллиардами лет назад. Вместо этого они указывают на более длительный и постепенный процесс столкновений.

Учёные полагают, что для окончательного подтверждения возраста бассейна SPA потребуются дополнительные миссии, такие как Чанъэ-6 или концепция марсохода Endurance-A, которые смогут собрать больше образцов для радиометрического анализа.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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