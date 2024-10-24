Учёные открыли способ хранения углерода в океане: новые технологии в борьбе с изменением климата

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В условиях ускоряющегося глобального потепления учёные из University of California сделали важное открытие, которое может изменить методы хранения углерода и помочь в борьбе с изменением климата. В своём исследовании, опубликованном на портале Nature, команда под руководством профессора Брэта Уокера представила инновационный способ хранения парниковых газов в глубинах океанов.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

Исследование сосредоточено на сложных органических молекулах, создаваемых морскими бактериями. Учёные провели полевые исследования в Баффиновом заливе, где измеряли концентрацию карбоксильных алициклических молекул (CRAM) в морской воде. Результаты показали, что некоторые молекулы остаются на глубине, а другие быстро возвращаются на поверхность.

Профессор Уокер отметил, что если удастся сохранить неактивные молекулы CRAM на глубине, это позволит хранить углерод на длительные сроки. Учёные планируют исследовать способы манипуляции бактериями, чтобы увеличить срок хранения углерода в океане.

Успешная реализация этой технологии может существенно изменить подход к углеродному хранению и замедлить глобальное потепление на протяжении тысячелетий, что даёт надежду на эффективное решение одной из самых серьёзных экологических проблем современности.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

