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Сибирские учёные создают альтернативу антибиотикам

1:45
Наука

Молодые сибирские учёные активно работают над созданием инновационных лекарственных препаратов для лечения различных заболеваний. На базе молодежной лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии НИИКЭЛ, филиала Института цитологии и генетики СО РАН, ведутся исследования в области фармакологии.

Сибирские учёные создают альтернативу антибиотикам
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

22 октября заместитель губернатора Ирина Мануйлова посетила лабораторию, где познакомилась с разработками научного коллектива, направленными на создание отечественных препаратов, которые смогут заменить импортные аналоги.

Одним из ключевых проектов является разработка антибактериального геля для лечения трофических язв, основанного на уникальном компоненте пептидомиметике КАМП-1. Это вещество обладает способностью уничтожать бактерии, прикрепляясь к их мембране, и при этом микроорганизмы не развивают устойчивость к нему.

Руководитель НИИКЭЛ Максим Королев отметил, что созданные препараты имеют высокие шансы выхода на рынок после завершения всех необходимых испытаний. Ведутся также работы над лекарствами для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, исследуется потенциал композиции из кремния, катехинов и серотонина растительного происхождения при остеопорозе.

Лаборатория действует в рамках программы СиббиоНОЦ, соответствующей целям национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья". Разработанные препараты планируется применять для лечения таких заболеваний, как острый панкреатит, хронический гепатит, заболевания печени, а также для ускорения заживления роговицы в офтальмологии.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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