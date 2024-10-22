Российские учёные создают компактный магнитометр для беспилотников

Российские учёные приближаются к завершению разработки уникального малогабаритного феррозондового магнитометра, который в будущем позволит беспилотным летательным аппаратам использовать навигацию по магнитному полю. Об этом сообщил вторник на конференции, посвященной методам навигации по геофизическим полям, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Вячеслав Фатеев.
Согласно его словам, новый прибор будет интегрирован в беспилотники, обеспечивая им возможность ориентироваться с помощью магнитного поля Земли. В настоящее время ведется завершающий этап опытно-конструкторских работ по созданию этих устройств.
Фатеев также отметил, что на международном рынке уже существуют зарубежные аналоги, однако их приобретение связано с рядом ограничений. В случае с отечественным магнитометром Россия получит возможность производить его в необходимых количествах и с нужными характеристиками, что даст значительное преимущество.
Разработка данного магнитометра открывает новые перспективы для беспилотной навигации, делая её более независимой от традиционных систем GPS и ГЛОНАСС. Это особенно актуально для регионов, где сигнал спутниковых систем может быть слабым или недоступным.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, также беспилотник или дрон) — воздушное судно без экипажа на его борту.
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