Российские учёные создают компактный магнитометр для беспилотников

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные приближаются к завершению разработки уникального малогабаритного феррозондового магнитометра, который в будущем позволит беспилотным летательным аппаратам использовать навигацию по магнитному полю. Об этом сообщил вторник на конференции, посвященной методам навигации по геофизическим полям, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Вячеслав Фатеев.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg

Согласно его словам, новый прибор будет интегрирован в беспилотники, обеспечивая им возможность ориентироваться с помощью магнитного поля Земли. В настоящее время ведется завершающий этап опытно-конструкторских работ по созданию этих устройств.

Фатеев также отметил, что на международном рынке уже существуют зарубежные аналоги, однако их приобретение связано с рядом ограничений. В случае с отечественным магнитометром Россия получит возможность производить его в необходимых количествах и с нужными характеристиками, что даст значительное преимущество.

Разработка данного магнитометра открывает новые перспективы для беспилотной навигации, делая её более независимой от традиционных систем GPS и ГЛОНАСС. Это особенно актуально для регионов, где сигнал спутниковых систем может быть слабым или недоступным.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, также беспилотник или дрон) — воздушное судно без экипажа на его борту.

