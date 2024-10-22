Россия инвестирует миллиарды в создание спутниковой группировки для высокоскоростного интернета

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Российское "Бюро 1440" планирует вложить более 300 миллиардов рублей в разработку спутников и инфраструктуры для низкоорбитальной спутниковой группировки, которая обеспечит скоростной доступ в интернет. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) также объявило о выделении более 100 миллиардов рублей для компенсации процентных ставок по льготным кредитам и финансирования запусков спутников. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства.

До конца 2027 года "Бюро 1440" планирует вывести на орбиту 292 спутника собственной разработки, а к 2030 году их количество достигнет 383.

Ранее, в октябре, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что новая спутниковая группировка обеспечит интернетом не только Россию, но и дружественные ей страны.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы, на создание низкоорбитальной спутниковой группировки в рамках федерального проекта "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующем году будет выделено 23,3 миллиарда рублей.

Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" работает над созданием сервиса широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки. В мае этого года компания успешно запустила три отечественных спутника связи, которые впервые в истории российской космической отрасли используют технологию 5G.

Уточнения

"Бюро 1440" - аэрокосмическая компания в структуре "ИКС Холдинга", занятая созданием низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных.

