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Австралийские учёные доказали, что видеоигры замедляют старение мозга

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Наука

Учёные из Западного университета Австралии провели исследование, которое доказало: видеоигры могут улучшить когнитивные способности и замедлить старение мозга.

Австралийские учёные доказали, что видеоигры замедляют старение мозга
Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

В эксперименте приняли участие свыше 2 000 человек со всего мира. Сначала участники заполняли анкету о своём образе жизни, а затем проходили тестирование в формате онлайн-игры, оценивающей память, мышление и внимание.

Результаты показали, что у примерно 1 000 человек, выполнивших задания, видеоигры положительно сказались на когнитивных способностях. Участники демонстрировали более "молодые" показатели мозга, что указывает на благотворное влияние игр на его функции.

Исследователи отметили, что люди, которые играют в видеоигры пять и более часов в неделю, показывают когнитивные результаты, схожие с показателями у тех, кто на 13,7 лет моложе их по возрасту.

Уточнения

Видеоигра́ (англ. video game) — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой.

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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