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Наушники, которые лечат: британские учёные нашли способ побороть депрессию

1:23
Наука

Британские исследователи из Королевского колледжа Лондона представили инновационные наушники, способные бороться с депрессией в домашних условиях. Устройство, получившее название Flow FL-100, использует слабый электрический ток, воздействующий на участки мозга, связанные с депрессией. Результаты научного исследования опубликованы в издании Nature Medicine.

Наушники, которые лечат: британские учёные нашли способ побороть депрессию
Фото: Freepik by freepik, PDM

Обычно для лечения врачи назначают психологическую терапию и антидепрессанты, но полностью выздоравливает лишь треть пациентов. Новый метод предполагает использование наушников с электродами, которые стимулируют мозг и помогают снизить симптомы депрессии. В исследовании приняли участие 174 пациента, разделённые на две группы: одна использовала устройство, другая получила плацебо. Первые три недели добровольцы проходили пять сеансов в неделю, а затем ещё семь недель — по три сеанса в неделю. Более половины участников, применявших наушники, полностью избавились от симптомов депрессии.

Профессор Синтия Фу отметила, что депрессия затрагивает более 280 млн человек по всему миру. Благодаря новому устройству, люди смогут облегчить течение болезни и повысить свои шансы на выздоровление.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Нау́шники головны́е телефо́ны — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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