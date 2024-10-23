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Новая карта Вселенной раскрывает секреты нашей родной галактики

1:16
Наука

Новое исследование показало, что наша галактика Млечный Путь, возможно, находится в пределах гораздо более крупной области Вселенной, чем считалось ранее.

Новая карта Вселенной раскрывает секреты нашей родной галактики
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Галактики группируются в так называемые "бассейны притяжения", в которых всё притягивается к центру под воздействием гравитации.

Эти области могут накладываться друг на друга — от Солнечной системы до сверхскоплений галактик.

Ранее учёные считали, что Млечный Путь является частью Ланиакеи — огромного сверхскопления, включающего около 100 000 галактик. Однако недавние исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy,

Эта неопределённость связана с высокой погрешностью при измерении скорости галактик и воздействием тёмной материи, которая остаётся невидимой, но влияет на распределение галактик.

Если дальнейшие исследования подтвердят эти данные, это может означать, что Ланиакея как отдельное сверхскопление может не существовать, а вместо этого быть частью скопления Шепли

Учёные считают эти данные крайне важными для понимания структуры Вселенной, потому что чем больше мы заглядываем в космос, тем сложнее и взаимосвязаннее он становится.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.

Ланиакея (Ланиакеа) (англ. Laniakea, [ˈlɐnijaːˈkɛjə] по-гавайски — «необъятные небеса») — сверхскопление галактик, в котором, в частности, содержатся Сверхскопление Девы (составной частью которого является Местная группа, содержащая галактику Млечный Путь с Солнечной системой) и Великий аттрактор, в котором расположен центр тяжести Ланиакеи.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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