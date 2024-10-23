История змеиного масла как символа обмана берёт своё начало в конце XIX века в США и связана с личностью Кларка Стэнли, которого называли "Королём гремучих змей".
Стэнли успешно обманывал своих клиентов более двух десятилетий, продавая мазь, якобы сделанную из змеиного жира, которая должна была лечить боли в суставах и ревматизм.
Однако на самом деле его продукт не содержал змеиного жира и представлял собой смесь минерального масла, говяжьего жира, красного перца и скипидара.
Кларк Стэнли впервые привлёк внимание публики в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго, где в театральной манере продемонстрировал "изготовление" змеиного жира, убив гремучую змею на сцене.
Он утверждал, что научился этому у индейцев хопи, хотя доказательств этому не было.
На практике Стэнли быстро перестал использовать настоящий змеиный жир в своём продукте, продолжая продавать поддельную мазь вплоть до 1917 года.
Тогдашнее общество было крайне восприимчиво к "патентованным лекарствам", поскольку медицина того времени не могла предложить эффективных методов лечения многих болезней, включая артрит и ревматизм.
Такие продукты, как мазь Стэнли, продавались без рецепта и обещали избавление от самых разных недугов.
Лидия Канг, врач и историк медицины, отмечает, что многие из этих средств содержали кокаин, морфин или алкоголь, создавая эффект временного облегчения.
Законы, регулирующие рекламу и качество медицинских продуктов, в начале XX века были слабыми.
Только в 1906 году был принят первый Закон о чистых продуктах питания и лекарствах, а поправка Шерли 1912 года запретила ложные заявления о терапевтических свойствах лекарств.
Но даже тогда было сложно доказать, что продавец намеренно вводил людей в заблуждение.
Конец карьеры Кларка Стэнли наступил, когда в 1917 году федеральные следователи конфисковали его мазь и выяснили, что в ней не было змеиного масла.
Стэнли оштрафовали на 20 долларов, и на этом его история закончилась.
В результате термин "змеиное масло" стал синонимом пустых обещаний и мошенничества и до сих пор используется для обозначения продуктов, которые не обладают заявленными свойствами.
Змеиное масло — это термин, используемый для описания вводящего в заблуждение маркетинга, мошенничества в сфере здравоохранения или жульничества.
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.