Змеиное масло: как популярный фейк стал символом мошенничества

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История змеиного масла как символа обмана берёт своё начало в конце XIX века в США и связана с личностью Кларка Стэнли, которого называли "Королём гремучих змей".

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0

Стэнли успешно обманывал своих клиентов более двух десятилетий, продавая мазь, якобы сделанную из змеиного жира, которая должна была лечить боли в суставах и ревматизм.

Однако на самом деле его продукт не содержал змеиного жира и представлял собой смесь минерального масла, говяжьего жира, красного перца и скипидара.

Кларк Стэнли впервые привлёк внимание публики в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго, где в театральной манере продемонстрировал "изготовление" змеиного жира, убив гремучую змею на сцене.

Он утверждал, что научился этому у индейцев хопи, хотя доказательств этому не было.

На практике Стэнли быстро перестал использовать настоящий змеиный жир в своём продукте, продолжая продавать поддельную мазь вплоть до 1917 года.

Тогдашнее общество было крайне восприимчиво к "патентованным лекарствам", поскольку медицина того времени не могла предложить эффективных методов лечения многих болезней, включая артрит и ревматизм.

Такие продукты, как мазь Стэнли, продавались без рецепта и обещали избавление от самых разных недугов.

Лидия Канг, врач и историк медицины, отмечает, что многие из этих средств содержали кокаин, морфин или алкоголь, создавая эффект временного облегчения.

Законы, регулирующие рекламу и качество медицинских продуктов, в начале XX века были слабыми.

Только в 1906 году был принят первый Закон о чистых продуктах питания и лекарствах, а поправка Шерли 1912 года запретила ложные заявления о терапевтических свойствах лекарств.

Но даже тогда было сложно доказать, что продавец намеренно вводил людей в заблуждение.

Конец карьеры Кларка Стэнли наступил, когда в 1917 году федеральные следователи конфисковали его мазь и выяснили, что в ней не было змеиного масла.

Стэнли оштрафовали на 20 долларов, и на этом его история закончилась.

В результате термин "змеиное масло" стал синонимом пустых обещаний и мошенничества и до сих пор используется для обозначения продуктов, которые не обладают заявленными свойствами.

Уточнения

Змеиное масло — это термин, используемый для описания вводящего в заблуждение маркетинга, мошенничества в сфере здравоохранения или жульничества.

