Как метеорит размером с четыре Эвереста повлиял на ход жизни на Земле

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Миллиарды лет назад, когда Земля была только в начале своего долгого пути, на нее постоянно падали метеориты.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Один из таких гигантских ударов, произошедший около 3,26 миллиарда лет назад, оставил глубокий след в истории нашей планеты.

Сегодня этот след можно найти в Барбертонском зеленокаменном поясе в Южной Африке.

Геолог Наджа Драбон, доцент кафедры наук о Земле и планетах, исследует древние эпохи, когда планета подвергалась постоянным бомбардировкам, и жизнь на Земле существовала лишь в виде бактерий и архей.

Когда появились океаны? Как началась тектоника плит? И как метеориты, такие как удар S2, повлияли на развитие жизни?

Новое исследование, опубликованное в журнале «Труды Национальной академии наук», проливает свет на события, произошедшие более 3 миллиардов лет назад.

Метеорит, который был в 200 раз больше того, что уничтожил динозавров, вызвал гигантское цунами и привел к вскипанию верхнего слоя океана, а также поднял в воздух огромное облако пыли, которое временно прекратило фотосинтез.

Тем не менее, бактерии, питавшиеся железом и фосфором, быстро восстановились после удара.

Цунами, вызванное метеоритом, вероятно, принесло железо из глубин океана, а фосфор попал в воды через сам метеорит и эрозию суши.

Этот сдвиг в сторону бактерий, перерабатывающих железо, сыграл важную роль в развитии ранней жизни на Земле.

Исследования Драбон и её команды показывают, что такие катастрофические события, как метеоритные удары, могли не только уничтожать жизнь, но и способствовать её процветанию.

Они продолжают изучать следы этих древних катастроф, чтобы раскрыть больше тайн о ранней истории планеты.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.



