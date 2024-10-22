Древнейшие следы крылатого динозавра обнаружены в Южной Корее

Исследователи в Южной Корее обнаружили уникальные следы динозавра, который мог использовать свои крылья для прыжков или даже планирования.
Это древнейшие следы, подтверждающие предполетную активность хищных динозавров, существовавших около 120 миллионов лет назад. Существо, оставившее следы, принадлежало к группе дромеозаврид, предкам современных птиц, но не могло полноценно летать. Тем не менее, его шаги показывают, что оно могло использовать крылья для передвижения, что подтверждает гипотезу о многократной эволюции аэродинамики.
Находка важна, так как следы были обнаружены не у птицы, а у динозавра, что свидетельствует о разнообразии способов использования крыльев в доисторических эрах. Это подчеркивает мозаичный характер эволюции полета.
Палеонтологи подчеркивают, что подобные находки дают новый взгляд на эволюцию крыльев и их роль в развитии летательных способностей динозавров.
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Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
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