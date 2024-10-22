Древнейшие следы крылатого динозавра обнаружены в Южной Корее

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Исследователи в Южной Корее обнаружили уникальные следы динозавра, который мог использовать свои крылья для прыжков или даже планирования.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Это древнейшие следы, подтверждающие предполетную активность хищных динозавров, существовавших около 120 миллионов лет назад. Существо, оставившее следы, принадлежало к группе дромеозаврид, предкам современных птиц, но не могло полноценно летать. Тем не менее, его шаги показывают, что оно могло использовать крылья для передвижения, что подтверждает гипотезу о многократной эволюции аэродинамики.

Находка важна, так как следы были обнаружены не у птицы, а у динозавра, что свидетельствует о разнообразии способов использования крыльев в доисторических эрах. Это подчеркивает мозаичный характер эволюции полета.

Палеонтологи подчеркивают, что подобные находки дают новый взгляд на эволюцию крыльев и их роль в развитии летательных способностей динозавров.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.



Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

