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Учёные открывают новые тайны древнейшего бассейна Луны

1:07
Наука

Огромный бассейн Южный полюс-Эйткен (SPA), расположенный на обратной стороне Луны, остаётся одной из самых загадочных лунных структур. Его возраст оценивается примерно в 4,32-4,33 миллиарда лет, что делает его старейшим ударным объектом на Луне.

Учёные открывают новые тайны древнейшего бассейна Луны
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Исследователи из Манчестерского университета провели радиометрическое датирование метеорита NWA 2995, прилетевшего с Луны, чтобы уточнить возраст этого бассейна. Этот древний объект образовался в период интенсивной бомбардировки внутренних планет Солнечной системы. Интерес к SPA возрос, поскольку его изучение помогает понять не только историю Луны, но и Земли.

Следующее важное открытие может быть сделано в рамках миссий по сбору образцов, таких как китайская миссия Чанъэ-6. Определение точного возраста SPA позволит учёным глубже понять процесс формирования Солнечной системы и эволюцию её планетарных тел.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Бассейн Южный полюс — Эйткен — ударный бассейн на юге обратной стороны Луны, самый большой известный кратер Луны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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