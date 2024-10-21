Учёные открывают новые тайны древнейшего бассейна Луны

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромный бассейн Южный полюс-Эйткен (SPA), расположенный на обратной стороне Луны, остаётся одной из самых загадочных лунных структур. Его возраст оценивается примерно в 4,32-4,33 миллиарда лет, что делает его старейшим ударным объектом на Луне.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Исследователи из Манчестерского университета провели радиометрическое датирование метеорита NWA 2995, прилетевшего с Луны, чтобы уточнить возраст этого бассейна. Этот древний объект образовался в период интенсивной бомбардировки внутренних планет Солнечной системы. Интерес к SPA возрос, поскольку его изучение помогает понять не только историю Луны, но и Земли.

Следующее важное открытие может быть сделано в рамках миссий по сбору образцов, таких как китайская миссия Чанъэ-6. Определение точного возраста SPA позволит учёным глубже понять процесс формирования Солнечной системы и эволюцию её планетарных тел.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.



Бассейн Южный полюс — Эйткен — ударный бассейн на юге обратной стороны Луны, самый большой известный кратер Луны.

