Российский нейросервис поможет школьникам найти своё призвание

Российская биотех-лаборатория Neiry представила новый инструмент для школьников — нейросервис "Брейни", который с помощью уникальной "распределяющей шляпы" помогает подросткам определиться с будущей профессией.

Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Этот сервис основан на анализе мозговой активности и физиологических показателей, таких как концентрация, уровень стресса и усталость. Он предлагает персонализированные рекомендации по выбору профессии, что особенно полезно для тех, кто испытывает сложности в принятии решения.

Процесс работы "Брейни" включает тестирование, во время которого ученики надевают специальную повязку с электродами, считывающую активность мозга и сердца. Система оценивает их реакцию на задачи в различных профессиональных сферах, таких как инженерия и робототехника, и затем предлагает три подходящих направления для дальнейшего развития. Более тысячи школьников уже прошли тестирование и получили рекомендации, которые они обсудили с профориентологами.

Сервис рассчитан на учеников в возрасте от 14 до 18 лет, и его активно внедряют в ведущие университеты и образовательные платформы, расширяя возможности для будущих специалистов.

Уточнения

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования.



Призвание (от латинского «vocatio» — призыв, вызов) — это внутреннее влечение к какому-нибудь делу, какой-нибудь профессии (при обладании или при убеждении в обладании нужными для того способностями).

