Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач сообщила, что не существует гипоаллергенных пород домашних животных
ЕЦБ предупреждает: биткоин ведёт к социальному и экономическому расколу
Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану "Зенита"
Эксперты рассказали, какие авто не пользуются спросом на вторичке
Какие хитрости помогут сварить безупречный рис
Античные авторы были предшественниками "зелёных"
Добавьте этот простой ингредиент для идеального жареного лука
Туристка из Великобритании рассказала про свой опыт путешествия в Северную Корею
Учёные раскрыли, какие мужчины чаще проявляют негативное отношение к женщинам

Российский нейросервис поможет школьникам найти своё призвание

Наука

Российская биотех-лаборатория Neiry представила новый инструмент для школьников — нейросервис "Брейни", который с помощью уникальной "распределяющей шляпы" помогает подросткам определиться с будущей профессией.

Российский нейросервис поможет школьникам найти своё призвание
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Этот сервис основан на анализе мозговой активности и физиологических показателей, таких как концентрация, уровень стресса и усталость. Он предлагает персонализированные рекомендации по выбору профессии, что особенно полезно для тех, кто испытывает сложности в принятии решения.

Процесс работы "Брейни" включает тестирование, во время которого ученики надевают специальную повязку с электродами, считывающую активность мозга и сердца. Система оценивает их реакцию на задачи в различных профессиональных сферах, таких как инженерия и робототехника, и затем предлагает три подходящих направления для дальнейшего развития. Более тысячи школьников уже прошли тестирование и получили рекомендации, которые они обсудили с профориентологами.

Сервис рассчитан на учеников в возрасте от 14 до 18 лет, и его активно внедряют в ведущие университеты и образовательные платформы, расширяя возможности для будущих специалистов.

Уточнения

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования.

Призвание (от латинского «vocatio» — призыв, вызов) — это внутреннее влечение к какому-нибудь делу, какой-нибудь профессии (при обладании или при убеждении в обладании нужными для того способностями).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Еда и рецепты
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде Аудио 
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Кудрявцева подтвердила раскрытый Моникой Белуччи секрет молодости и красоты
Чем хороша косметика, в которой используются кофейные зёрна
Бразилец из "Зенита" получил российское гражданство
Секреты успешной поклейки обоев: избавляемся от кривых стыков
Ричард Бренсон поделится секретами успеха на саммите в Дубае
Провалившая гендерный тест чемпионка Игр уйдет в профессиональный бокс
Чем можно заменить молоко при приготовлении картофельного пюре
Россиянка завоевала золото на ЧМ по велотреку
Луковая шелуха в компосте: секреты успешного разложения
Эксперты рассказали про лучшие места для наблюдения за северным сиянием в Исландии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.