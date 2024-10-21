Античные авторы были предшественниками "зелёных"

6:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Опасения за состояние окружающей среды стало волновать человечество не только в индустриальную эпоху. Матушка-Земля подвергается воздействию человека с незапамятных времён. Авторы Древней Греции и Рима писали, что люди наносят ущерб природе.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oi,_My_Arms_Are_Tired_(8797163064).jpg by cogdogblog

Древнеримский писатель-энциклопедист Плиний Старший был обеспокоен тем, что люди загрязняют реки и отравляют воздух, которые является главной опорой жизни, превращая окружающую среду в средство для уничтожения самой жизни.

Примерно в 77 году н. э. в труде "Естественная история" (Naturalis historia) он писал, что человечество должно защищать планету, а не вредить ей: "Прежде всего моя приятная обязанность — отстаивать дело Земли и поддерживать её как прародительницу всего сущего".

Проведённый в прошлом году среди почти 20 тысяч молодых людей в Австралии опрос показал, что 44% считают окружающую среду самой важной проблемой нашего времени.

Военный писатель Флавий Вегеций Ренат (Flavius Vegetius Renatus), живший около IV и V веков нашей эры, в своём трактате De re militari ("О военном деле") заметил: если многочисленная армия долго остаётся на одном месте летом или осенью, вода портится, а воздух заражается, откуда возникают злокачественные и смертельные недуги, предотвратить которые может только частая смена лагерей.

Римские писатели также много говорили о загрязнении протекающей через Рим водной артерии. Биограф дюжины римских цезарей Гай Светоний Транквилл примерно в 121 г. н. э. поведал, что император Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) "очистил русло Тибра, за много лет занесённое мусором и суженное обвалами построек". Зато при императоре Нероне (37-68 гг. н. э.) сбрасывали в реку огромное количество гнилого зерна.

Римский поэт Ювенал (I и II вв. н. э.) называл Тибр "бурлящей канализацией", а врач Гален (129-216 гг. н. э.) указал, что Тибр был настолько загрязнён, что пойманная там рыба небезопасна для употребления в пищу.

Греки и римляне принимали различные меры для предотвращения или снижения вреда окружающей среде.

Так, в 420 г. до н. э. афиняне ввели закон для защиты реки Илисос: запрещено замачивать шкуры животных над святилищем Геракла и дубить их; запрещено выбрасывать остатки стирки в реку. Современные исследователи полагают, что эта мера могла помочь реке Илисос оставаться чистой. Писавшие в IV веке до н. э. (после введения закона) авторы описывают Илисос как чистую и красивую реку.

Другие меры по снижению загрязнения включали запрет на публичную дефекацию и мочеиспускание. Запреты на стирку одежды или выброс мусора в реки также были распространены. Но маловероятно, что жители придерживалась этих ограничений всё время.

Некоторые правители также пытались проводить общественные работы, такие как строительство канализации и акведуков для очистки от загрязнений.

Например, император Нерва, правивший в 96-98 гг. н. э., предпринял ряд строительных проектов, чтобы сделать Рим чище и здоровее.

Управляющий акведуками Рима Секст Юлий Фронтин (35-103 гг. н. э.) говорит нам, что благодаря императору Нерве внешний вид Вечного города стал чище и изменился, воздух стал чище, и причины нездоровой атмосферы, которые в прежние времена давали воздуху города такую скверную репутацию, теперь устранены.

Где-то в конце I или начале II века н. э. римский аристократ и адвокат Плиний Младший (61/62-112 гг. н. э.) в письме императору Траяну, правившему в 98-117 гг. н. э., пожаловался на проблему общественного здравоохранения в городе Амастрида или Амастрис (Amastris), ныне Амасра (Amasra), — город в Пафлагонии (в современной Турции).

"В городе Амастриде, владыка, красивом и благоустроенном, между главными зданиями лежит прекрасная и очень большая площадь, во всю длину которой с одной стороны тянется так называемая река, а на самом деле отвратительнейшая клоака, противная по своему грязному виду и заражающая воздух мерзейшей вонью, — сокрушался государственный деятель. — Поэтому засыпать её важно и ради оздоровления города и ради его красоты: это будет сделано, если ты разрешишь. Я озабочусь, чтобы хватило денег на работу важную и необходимую". Траян Плинию. "Разумно, мой дорогой Секунд, засыпать эту воду, протекающую через город Амастриду, если она, оставаясь открытой, вредит здоровью жителей. Уверен, что денег на это дело хватит, если ты позаботишься об этом с обычным твоим старанием". (перевод М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур — прим. ред.).

Эта история показывает, что античные люди понимали, что здоровье почвы, воздуха и воды тесно связано со здоровьем человека. Поэтому, когда окружающая среда находится в нездоровом состоянии, это также наносит ущерб нашему здоровью и благополучию.

Уточнения

Пли́ний Ста́рший (лат. Plinius Maior, настоящее имя Гай Плиний Секунд, лат. Gaius Plinius Secundus; между 22 и 24 годами н. э., Новый Ком — 24 или 25 августа 79 года н. э., Стабии) — древнеримский писатель-эрудит.



Пу́блий Фла́вий Веге́ций Рена́т (лат. Publius Flavius Vegetius Renatus; IV век — около 450[…]) — римский военный историк и теоретик.



Гай Свето́ний Транкви́лл (лат. Gaius Suetonius Tranquillus; около 70 года н. э. — после 122 года н. э.) — древнеримский писатель, историк, учёный-энциклопедист, личный секретарь императора Адриана, наиболее известный сборником биографий «Жизнь двенадцати цезарей» на латинском языке.



Де́цим Ю́ний Ювена́л (лат. Decimus Iunius Iuvenalis; часто — просто Ювенал; родился между 50 и 60 годом, Аквинум, Римская империя — умер после 127 года, Рим, Римская империя) — римский писатель-сатирик и оратор.



Гале́н (греч. Γαληνός; сентябрь 129 года, Пергам, провинция Азия, Римская империя— около 216 года, Рим, провинция Италия, Римская империя) — древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения.



Илисо́с (греч. Ιλισός) — река в Греции.



Марк Кокце́й Не́рва (лат. Marcus Cocceius Nerva; 8 ноября 30 или 35 года, Нарния, Римская империя — 25 января 98 года, Рим, Римская империя), более известный как Нерва, — римский император с 18 сентября 96 года по 25 января 98 года, основатель династии Антонинов и первый из «пяти хороших императоров».



Ма́рк У́льпий Не́рва Трая́н (лат. Marcus Ulpius Nerva Traianus; 18 сентября 53 — 8 августа 117), больше известный как Траян — римский император, правивший с 98 по 117 г., в эпоху последнего наивысшего расцвета Римской империи («Золотой век Антонинов») со времён «Золотого века» императора Октавиана Августа.



Секст Юлий Фронтин (лат. Sextus Julius Frontinus; прибл. 30 — 103) — древнеримский политический деятель, полководец и писатель.



Амасра (до 1460 года Амастрида; греч. Ἄμαστρις; род. п. Ἀμάστριδος; тур. Amasra) — город на западе черноморского побережья Турции.

